迪士尼181公斤巨石失控衝觀眾席！員工肉身擋石救人倒地濺血

美國佛羅里達州華特迪士尼世界12月30日晚間發生一起舞台意外事故。事發當時，園區正在進行《印第安納瓊斯壯觀特技秀》表演，該節目重現電影中躲避滾動巨石的經典橋段。

根據現場目擊者描述，一顆高度約兩至三名成人、重達181公斤的橡膠巨石道具，原本應沿著設計好的軌道滾動，搭配演員走位呈現驚險效果。然而演出過程中，巨石因不明原因突然偏離預定軌道，脫軌後直接朝觀眾席前排方向滾去。

現場影片顯示，當巨石失控滾向觀眾席時，台下觀眾發出驚呼聲。一名工作人員發現狀況危急，立即衝到舞台與觀眾席之間，以身體正面迎向巨石試圖阻擋。雖然該員工未能完全將巨石停下，但成功改變其行進方向，使巨石重新滾回舞台中央。

該名工作人員在撞擊後當場倒地，短時間內無法自行起身，多名工作人員隨即趕到現場協助。表演也立刻中止。有在場觀眾表示，看到該名工作人員頭部疑似流血，但最終能夠自行站起行走。

部分觀眾起初以為是特技效果的一部分，還鼓掌笑了出來，直到看見其他工作人員奔向受傷員工，才意識到這是真實的意外事故。現場目擊者表示，該名員工的即時反應避免了可能造成更大傷害的集體意外。

迪士尼世界發言人事後發出聲明，表示公司正全力提供必要協助，幫助受傷員工復原。聲明中強調安全始終是營運的首要原則。目前相關安全團隊已著手調查事故原因，並將針對該段表演環節進行必要調整，以防類似事件再次發生。

據園區資料顯示，該橡膠巨石道具是為了重現《法櫃奇兵》系列電影的經典場景而設計。這項特技表演多年來一直是迪士尼世界的熱門節目，此次意外也讓園方重新檢視表演的安全措施。

