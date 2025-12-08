迪士尼2025票房揭曉！《動物方城市2》有望超車《星際寶貝：史迪奇》 最慘竟不是《白雪公主》

《動物方程式2》劇照

1. 《動物方城市2》強勢逆襲，有望登頂好萊塢年度票房冠軍！

2. 《創：戰神》意外墊底，淪迪士尼2025票房最慘電影！

3. 《阿凡達3》年底登場，迪士尼力拚連兩年包辦票房前三！

【文／千尋少女】2025年對迪士尼而言可說是謂跌宕起伏的一年。從年初《美國隊長：無畏新世界》與《白雪公主》接連失利，到真人版《星際寶貝：史迪奇》逆勢熱賣、成為年度首部突破10億美元的救市之作，迪士尼的票房走勢宛如雲霄飛車。如今年度票房成績出爐，墊底者意外不是飽受爭議的《白雪公主》，也不是評價兩極的《辣媽辣妹2》，而是賣相十足、視效華麗的《創：戰神》。

《創：戰神》自10 月上映後表現疲弱，全球僅收1.42億美元。不僅遠低於超過2億美元的製作成本，加上行銷費用後估計讓迪士尼虧損約1.32億美元，成為年度票房吊車尾。反觀飽受批評的《白雪公主》，以及口碑兩極的《地球特派員》和《辣媽辣妹2》分別取得2.05億、1.54億與1.53億美元，雖略高於《創：戰神》，整體仍未達迪士尼預期。

就在外界紛紛唱衰迪士尼之際，《動物方城市2》成了年度最大翻盤。不僅在美國感恩節檔期強勢攻佔全球市場，更在中國締造單日突破1億美元的新紀錄，打破2019年《復仇者聯盟：終局之戰》的成績。截至目前，《動物方城市2》全球票房已突破9億美元。若後續聲勢持續高漲，有望挑戰現任好萊塢票房冠軍《星際寶貝：史迪奇》（10.37億美元）。

迪士尼的年底壓軸尚未落幕，詹姆斯卡麥隆執導的《阿凡達：火與燼》將於本月正式上映，被視為迪士尼今年再添一部10億美元鉅片的作品。若《動物方城市2》與《阿凡達3》如預期發揮，迪士尼將有望連續第二年包辦好萊塢年度票房前三名（去年為《腦筋急轉彎2》、《死侍與金鋼狼》、《海洋奇緣2》）。

展望未來，迪士尼在未來兩年仍握有多部吸金力極強的商業大片，包括《玩具總動員5》、《冰雪奇緣3》等動畫續作；漫威宇宙也將推出《蜘蛛人：重生日》、《復仇者聯盟：末日之戰》、《復仇者聯盟：秘密戰爭》；星戰系列也將以《曼達洛人與古古》與《星際大戰：星際戰機（暫譯）》重返大銀幕。

