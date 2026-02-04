迪士尼CEO換人！Josh D’Amaro接棒執行長：28 年資深「樂園老將」，如何讓米老鼠再次偉大？

重點一：迪士尼董事會全票通過，由樂園事業主管 Josh D’Amaro 接任執行長，將於 3 月 18 日生效，結束兩年多的接班拉鋸戰。

重點二：Bob Iger 將轉任資深顧問與董事會成員，預計於今年底退休，累計擔任迪士尼執行長近 20 年。

重點三：Dana Walden 升任總裁暨首席創意長，與 D’Amaro 搭檔，緩解外界對新執行長缺乏內容製作經驗的疑慮。

經過兩年多的接班拉鋸戰，迪士尼（Disney）終於在週二宣布下任執行長人選 。董事會全票通過任命現任迪士尼體驗（Disney Experiences）主席 Josh D’Amaro 接任執行長，將於 3 月 18 日年度股東會後正式上任 ，接替累計任職近 20 年的 Bob Iger。

同時，娛樂事業共同主席 Dana Walden 升任新設的總裁暨首席創意長，直接向 D’Amaro 報告，形成「營運專長＋內容專長」的領導組合。

從樂園起家，掌舵迪士尼最賺錢部門

54 歲的 D’Amaro 於 1998 年加入迪士尼，從迪士尼樂園度假區的財務職位做起，陸續擔任迪士尼樂園度假區（Disneyland Resort）與華特迪士尼世界（Walt Disney World Resort）總裁。

自 2020 年起管理迪士尼體驗事業群後，他領導該部門創下年營收 360 億美元（約 1.16 兆新台幣）的亮眼成績，成為公司最大的業務部門，轄管全球逾 18.5 萬名員工。

迪士尼董事會主席 James Gorman（前 Morgan Stanley 執行長）表示，D’Amaro 在整個接班過程中「展現了對公司未來的強烈願景，以及對迪士尼品牌獨特精神的深刻理解」。

他強調，D’Amaro「在業務成就上有卓越表現，與娛樂界最大牌的人物合作，將他們的故事帶到我們的樂園中，展示了迪士尼故事與前端技術結合的強大力量」。

Iger 時代落幕，「接班風險」再演

Bob Iger 於 2005 年至 2020 年間首次擔任迪士尼執行長，但他欽點的接班人 Bob Chapek（同樣出身樂園事業）上任僅不到三年，就因管理風格與績效不彰遭董事會撤換，促使 Iger 於 2022 年重返執行長位。那段歷史讓迪士尼董事會在這次接班規劃上格外謹慎。

2023 年，迪士尼設立特別接班規劃委員會，由 Gorman 擔任主席，花費多年審查內部與外部候選人。Iger 也為候選人提供廣泛輔導，並與董事會成員保持密切接觸。Gorman 週二接受 CNBC 訪問時表示：「我們不會再出現上次那樣的戲劇性狀況，這一點我可以向您保證。」

Iger 原訂任期至 2026 年 12 月 31 日，但提前交棒顯示他對新執行長的信心。Iger 聲明表示：「Josh D’Amaro 是一位傑出的領導者，也是成為下任執行長的正確人選。他對迪士尼品牌有著本能的賞識，深刻理解什麼能與我們的觀眾產生共鳴，並且具備交付最具野心項目所需的嚴謹與細節處理能力。他結合創意與營運卓越的能力堪為典範，我為 Josh 和公司感到興奮。」

Walden 接掌創意領域，補強 D’Amaro 短板

Dana Walden 是另一位被視為執行長熱門人選的高管，目前掌管迪士尼的電視與串流業務。她將接任總裁暨首席創意長，負責確保各個觀眾觸點的故事敘述與創意表現，一致反映品牌、在規模上吸引觀眾，並推進核心業務目標。

這項任命被外界解讀為彌補 D’Amaro 缺乏娛樂內容製作經驗的短板。TD Cowen 分析師 Doug Cruetz 指出：「D’Amaro 的升遷某程度反映了 2020 年 Chapek 的模式，但不同的是，Walden 的升遷直接處理了內容領導力的空缺，將 D’Amaro 的營運優勢與經證實的創意專業知識結合。」

不過，也有聲音質疑這項任命。行動派投資者 Nelson Peltz（Trian Fund Management 共同執行長）週二在《華爾街日報》活動上質疑，這項任命可能是精心設計，以使 Iger 繼續掌權，因為 D’Amaro 在娛樂業務上的經驗不足，可能使 Iger 變得不可或缺。

挑戰不減：串流、AI 與地緣政治

D’Amaro 上任時，正值娛樂產業面臨多重挑戰。迪士尼在串流業務已逐步轉虧為盈，但傳統電視收視率繼續下滑。同時，生成式 AI 的崛起與美國政府加大移民管制導致外國遊客減少，影響了美國境內主題樂園的遊客量。

儘管如此，迪士尼的基本面仍然穩健。週一公布的財報顯示，該公司第四季的營收與盈餘均超出預期，其中體驗事業部門的季度營收首次突破 100 億美元。迪士尼正投資約 600 億美元（約 1.93 兆新台幣）擴充全球主題樂園、度假村與郵輪，包括首個阿布達比度假村項目。

D’Amaro 接受任命後表示：「我非常感激董事會委以我領導這家對我和全球數百萬人都意義重大的公司。迪士尼的優勢一直來自於我們的人才，以及定義我們故事與體驗的創意卓越。迪士尼所能達成的沒有極限。」

