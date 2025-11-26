迪麗熱巴×陳星旭《梟起青壤》類喪屍片！傲嬌小貓×忠犬大狗組合《鬼吹燈》團隊操刀
迪麗熱巴、陳星旭主演的陸劇《梟起青壤》開播，由《鬼吹燈》原班視效團隊打造，在播出前便因其新穎的東方誌怪世界觀、冷艷刀手聶九羅等角色設定引發高度關注。多段預告畫面如「紅裙染血揮刀」與「異化暴走」單日播放破百萬，形成未播先火的熱度。劇情融合古代神話、奇幻怪談與懸疑推理，講述南山獵人與地底異族「地梟」糾纏千年的宿命之戰，特別整理「陸劇《梟起青壤》10大劇情推薦」！
陸劇《梟起青壤》劇情推薦1.
南山獵人×地底異族地梟
秦始皇爲求長生，祕密組建「纏頭軍」追捕地梟，兩千年後，纏頭軍後裔演變為民間組織「南山獵人」，世代守護「南山無梟，蒼生太平」的誓言，由武力輸出可斬殺地梟的「刀家」、能馴化地梟和控場輔助的「鞭家」、嗅覺靈敏可追蹤地梟氣息的「狗家」、擁有地梟情報的「邊家」四脈聯合剿殺。故事從南山獵人「聶九羅」與身分複雜的「炎拓」相遇開始，兩人從互相猜忌到並肩作戰，在揭開地梟真相的旅程中共同對抗世代恩怨，最終於動盪中尋找和平與歸屬！
陸劇《梟起青壤》劇情推薦2.
傲嬌小貓×忠犬大狗組合
聶九羅與炎拓的關係以「宿敵開局」呈現，兩人在極端情境下多次被迫合作，從初期互不信任到逐漸建立默契，形成劇中最具張力的情感線。兩人皆是「雙面身分」，聶九羅白天是冷淡藝術家、夜晚化身獵梟者；炎拓表面是富商公子，私下卻是臥底多年的復仇者，透過「一次合作換一個要求」的方式彼此靠近，曖昧與拉扯在礦場囚禁、腿上吻戲、互救場面中層層累積，被網友形容為「傲嬌小貓與忠犬大狗」組合，也被稱為「相愛相殺的對抗系CP」！
陸劇《梟起青壤》劇情推薦3.
「地梟」類喪屍
劇中的「地梟」設定源於上古造人神話，是女媧造人時期失敗品，被封印於地底的青壤世界。他們具備畏光、食肉、白髮白瞳、獠牙等特徵，原始態外形近似鳥類，遇強光會現出原形，並擁有遠超人類的自癒能力。高階地梟能以「蛻皮化人」的方式偽裝成人形，但需藉由吸食人類製作的血囊維持理智與外貌，一旦失去供養便會陷入完全獸化、攻擊性極強的狀態。設定兼具奇幻與恐怖質感，帶有類似「喪屍」的失控元素！
陸劇《梟起青壤》劇情推薦4.
迪麗熱巴
迪麗熱巴飾演聶九羅，代號「瘋刀」，白天是清冷孤傲的雕塑藝術家，創作中帶有極強的神佛意象；夜裡則是南山獵人的核心戰力，以凌厲刀法聞名，兼具文藝氣質與殺伐狠勁，日常冷淡毒舌，面對危機時卻沉著果斷。因家族責任而背負獵人的使命，她在想要回歸普通人與不得不承擔宿命之間拉扯，展現「美得鋒利、狠得清醒」的獨特魅力！
陸劇《梟起青壤》劇情推薦5.
陳星旭
陳星旭飾演炎拓，表面是衣食無憂的富商公子，實際卻背負著父母離世、多年臥底的真相追查，被形容為典型的「美強慘」。幼年時父母遭地梟所殺，他被高階地梟林喜柔以人形姿態撫養長大，待真相浮現後，他選擇隱忍、潛伏，為了揭開背後的陰謀而不惜與敵同行。炎拓外溫內剛，善於觀察與布局，既能單挑強敵，也能在混亂中保持冷靜思考！
陸劇《梟起青壤》劇情推薦6.
配角群實力堅強
配角群實力堅強，《念無雙》張儷飾演高階地梟林喜柔，既是炎拓的養母，又是策劃「轉化計畫」的重要推手，她對炎拓懷有養育之情，也藏著不可言說的血仇。《藏海花》董暢飾演狗家後人刑深，憑藉敏銳嗅覺追蹤地梟；《我在香港遇見他》顏卓靈飾演鞭家傳承者余蓉，負責控場與輔助；《藏海傳》田小潔則飾演四脈的統籌者蔣百川，負責調度全局，帶來關鍵情報！
陸劇《梟起青壤》劇情推薦7.
特效製作＆動作設計
由《鬼吹燈》視效團隊打造，單集成本高達1200萬，視覺呈現極具風格，像是地梟的「蛻皮化人」、光照下的「白髮突襲」、異化爆走等場景融合敦煌壁畫美學與賽博色調，創造出獨特的東方奇幻質感。迪麗熱巴提前半年接受特訓，90%打戲親身完成，武術指導更稱她「角色魂焊進骨子裡」，打戲融合唐刀技法與現代搏擊，流暢度極高，尤其是雨中40秒無剪輯長鏡頭打戲、空中膝跪踢等動作，都成為討論焦點！
陸劇《梟起青壤》劇情推薦8.
地梟背後的文化隱喻
《梟起青壤》在世界觀設定上大量借鑒東方古籍，包含女媧造人傳說、《山海經》異獸記載、《史記》秦代求仙記錄與徐福東渡的延伸概念等。劇中地梟的存在象徵人類追求「長生不死」的欲望，而以蛻皮化人維持形態的設定，反映了文明表象下隱藏的本能與獸性，南山獵人歷代守護的誓言則指向人類對秩序與生存的維繫！
陸劇《梟起青壤》劇情推薦9.
模糊「善惡」邊界
本劇最大亮點之一，揭示雙方皆為生存而戰，是對「善惡」界線的模糊刻畫。劇中並非簡單的「獵人善、地梟惡」二元對立，反而揭示雙方皆為生存而戰。地梟渴望離開黑暗地底、人類渴望掌控永生力量，兩方在慾望驅使下形成「互相狩獵」的循環。劇情通過層層反轉揭示歷史真相，探討善惡邊界：「地梟是惡鬼，人類是善因，還是正好相反？」
陸劇《梟起青壤》劇情推薦10.
原聲帶陣容
邀請多位實力歌手參與原聲帶。胡彥斌演唱主題曲〈天生火〉，以厚實嗓音凸顯劇中熱血與命運感；片頭曲由姚燁演唱〈南山錄〉，運用古風與現代音色交織，營造出獵人故事的史詩氛圍；郁可唯則帶來細膩溫柔的插曲〈紙星星〉，多用於主角心境轉折或情感鋪陳，為緊張的追逐戲增添柔軟色彩！
陸劇《梟起青壤》以東方奇幻為骨、懸疑動作為皮、情感與人性為底，共32集，11月22日起於「WeTV」開播。從東方誌怪世界觀、角色設定魅力到視效與動作場面皆具備討論度，是年末極受矚目的大型奇幻劇集！
