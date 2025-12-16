迪麗熱巴五官全變！假人替身陰謀論瘋傳...「露面」合體小8歲男星

記者宋亭誼／台北報導

迪麗熱巴在《慕胥辭》演繹百歲鬼王，合作小8歲男星陳飛宇。（圖／Disney+提供）

中國男星于朦朧墜樓身亡案持續發酵，日前傳出女星陳都靈將是下一位被獻祭的受害者，本尊目前已不知去向，「假人替身」疑雲滿天飛，而新疆女神迪麗熱巴出席活動時也遭指面容怪異，引發網友討論。迪麗熱巴近年工作滿檔，除了新戲《梟起青壤》熱播中，新作《慕胥辭》也即將登上Disney+。

Disney+今（16）日震撼宣布2026年華語戲劇陣容，一口氣揭曉六部話題神劇，包括騰訊預約狂破200萬的《慕胥辭》、《延禧攻略》製作團隊回歸之作《玉茗茶骨》、楊洋挑戰演繹經典角色「南俠」展昭《雨霖鈴》、以及白鹿復仇爽劇《莫離》；台劇部分則有在台北電影節好評不斷的《凶宅專賣店》、第一、二集在播映當週衝上了高雄電影節觀眾票選第一的《動物園》。

《雨霖鈴》由楊洋、章若楠領銜主演， 劇中楊洋挑戰演繹經典角色南俠。（圖／Disney+提供）

由迪麗熱巴、陳飛宇主演的古裝奇幻劇《慕胥辭》改編自人氣小說《白日提燈》，迪麗熱巴化身活了四百年、卻沒有感官感受的鬼王，與少年將軍陳飛宇展開一段宿命愛戀。《慕胥辭》作為迪麗熱巴新劇備受矚目，現已突破200萬預約人次，熱度高居不下。

《莫離》則由白鹿、承磊主演，講述女主角葉璃（白鹿 飾）身為家族遺孤，利用聰慧與計謀，逐步瓦解曾陷害家族的敵人，並與墨修堯（承磊 飾）的政治婚姻從表面的合作逐漸轉變為深厚的權謀聯盟，打破傳統的「先婚後愛」套路，改以「先婚後謀」的創新敘事手法在古裝劇中脫穎而出，備受粉絲期待。

《玉茗茶骨》為《延禧攻略》製作團隊全新宅鬥權謀劇。（圖／Disney+提供）

宅鬥權謀劇《玉茗茶骨》由侯明昊、古力娜扎主演，「男主角茶中茶，女主角謀中謀」的新穎設定讓網友直呼期待。侯明昊飾演落魄的年輕狀元「陸江來」，看似忠犬柔弱的他，背後卻有不為人知的黑暗面，而古力娜扎則飾演茶道千金「榮善寶」，個性霸氣果決。《雨霖鈴》以北宋時代為背景，講述禦前四品的護衛展昭（楊洋 飾）為追查真相順著好友留下的線索意外結識了玲瓏山莊大小姐霍玲瓏（章若楠 飾）、以及大名鼎鼎的「錦毛鼠」白玉堂（方逸倫 飾），志同道合的三人一同出生入死，以全新視角演繹展昭的冒險故事。

《凶宅專賣店》在台北電影節好評不斷，即將登陸Disney+。（圖／Disney+提供）

除了陸劇備受期待，台劇也是集結頂流卡司，《凶宅專賣店》由《女鬼橋》導演奚岳隆與郝芳葳導演聯手打造，集結金鐘視帝李銘順、《模仿犯》范少勳及金馬新人陳姸霏主演，在台北電影節試映即獲好評的。劇情聚焦神秘的房仲公司「義勝房屋」一行人，透過每一次買賣，直面自己內心的創傷，揭開潛藏在每座凶宅背後剪不斷的執念與遺憾。

李銘順飾演義勝房屋店長「雄哥」，笑稱拍攝期間入住的飯店，第一晚都會將燈全部打開、怕看到不該看的東西；范少勳則飾演住凶宅20年的房仲菜鳥「阿澤」，透露每個拍攝地都請道長淨化，甚至開始研究法器；而陳姸霏則化身新一代通靈少女「小墨」，挑戰吊鋼絲、練咒語、比手印等，讓愛看靈異節目的她直呼「圓夢」。

全新動物職人劇《動物園》備受矚目。（圖／Disney+提供）

職人愛情喜劇《動物園》由製作人唐在揚、導演蘇文聖攜手演員王柏傑、邵雨薇、李淳，故事背景設定於高雄壽山動物園，劇情描述廣告公司菁英朱欣葵（邵雨薇 飾）因工作失意，意外成為動物園實習保育員，與王柏傑共譜歡喜冤家的職場故事。導演蘇文聖透露演員們為了與動物對戲，接受至少三週的紮實特訓，邵雨薇、王柏傑、李淳三人分別跟波爾羊、白犀牛、非洲象培養默契，甚至親自體驗清理動物糞便。此外，《動物園》也遠赴紐約取景，李淳父親李安更熱情邀請劇組聚餐，讓大家留下難忘回憶。

