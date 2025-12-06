迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？

記者林宜君／台北報導

迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。迪麗熱巴領銜的《梟起青壤》日前在平台上線，首播便拿下收視冠軍，相關紀錄接連刷新。伴隨熱度而來的，是網友對劇中片酬分佈的討論。外傳迪麗熱巴這次的酬勞約為人民幣800萬元，依然是全劇最高，男主角陳星旭約400萬元，飾演反派的張儷則約200萬元。

迪麗熱巴的身體狀況讓她持續登上熱搜。（圖／翻攝自Threads）

迪麗熱巴在2018年的《三生三世枕上書》中片酬曾達2240萬元。不過，在中國官方祭出「限酬令」並加上迪麗熱巴先前幾部作品收視不如預期後，迪麗熱巴選擇降片酬演出《利劍玫瑰》以拉回口碑，因此《梟起青壤》的800萬元片酬雖與過往高峰相比落差極大，但仍穩居劇組第一。

有網友猜測，迪麗熱巴是否因健康亮紅燈，某些鏡頭及出席活動都改由假人替代。（圖／翻攝自Threads）

不過，除了劇情，迪麗熱巴的身體狀況讓她持續登上熱搜。有粉絲近期發現迪麗熱巴手背疑似有瘀青，懷疑是吊點滴留下的痕跡，也有劇組人士透露，迪麗熱巴為詮釋角色在2週內不吃晚餐、瘦了約7磅，再加上每天4小時的刀劍訓練，導致體力負荷極大。更引發熱議的是，最近迪麗熱巴出現螢幕前時，畫面中出現「假人替身」與「戴假人頭套的身影」。有網友猜測，迪麗熱巴是否因健康亮紅燈，某些鏡頭及出席活動都改由假人替代。許多網友表示，「妳哪位？」、「不是本人」、「太假了吧！」，不過，相關傳聞並無官方證實。

