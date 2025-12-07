迪麗熱巴才遭指假人替身！網見1幕愣了「有點不認識」衝上微博熱搜

娛樂中心／綜合報導

中國男星于朦朧墜樓身亡案持續發酵，日前傳出女星陳都靈將是下一位被獻祭的受害者，本尊目前已不知去向，公開露面的則是她的替身。如今「替身」一說引發連鎖效應，新疆女神迪麗熱巴同樣遭指怪異；沒想到相關消息尚未獲得證實，網友見到她在新戲《梟起青壤》的表現，驚呼「迪麗熱巴我有點不認識你了」，更登上微博熱搜。

迪麗熱巴替身疑雲掀起熱議。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博）

迪麗熱巴與陳星旭主演奇幻懸疑劇《梟起青壤》，一段「瘋刀藥戲」受到熱烈討論，網友盛讚她眼神、表情相當細膩，情緒轉換更是像呼吸般自然，「先是指尖微攥的隱忍脆弱，抬眼瞬間眼底瘋勁驟起，帶血的笑裡混著狠戾，連眉梢的弧度都裹著失控的張力」，演技獲得不少肯定。

迪麗熱巴驚人演技獲讚「有點不認識你了」。（圖／翻攝自《梟起青壤》微博）

「迪麗熱巴我有點不認識你了」一詞也因此登上微博熱搜，網友看到片段後，也紛紛驚呼「她讓瘋勁長進骨頭裡，我徹底認不出前巴了」、「老天，我起雞皮疙瘩了，她的演技一直這麼好嗎」、「演得太牛逼了，我已經忘了她是迪麗熱巴，而一直沉浸在聶九羅（角色名）的靈魂裡享受靈魂共振」，實力派表現徹底擺脫過往花瓶形象。

