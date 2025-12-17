迪麗熱巴才遭疑被「克隆人」取代 新戲慘淡成績出爐！挨酸人氣「連5敗」
中國人氣女演員迪麗熱巴才被網友質疑「容貌全變」，質疑現在出席公開活動的都是「克隆人（複製人）」，新戲《梟起青壤》近日完結，卻成績不如預期，還被點出接連5部戲都慘淡收場，陷入「人紅戲不紅」困境。
迪麗熱巴在《梟起青壤》中與戲劇男神陳星旭合作，她在劇中化身「南山獵人」成員「瘋刀」聶九羅，與身負血海深仇的正直青年「炎拓（陳星旭飾演）」一起對抗神秘生物「地梟」。迪麗熱巴為角色許多高難度動作，也提前半年進行特訓。
新戲被嗆「魔改」原著 豆瓣成績僅6.1
但《梟起青壤》被指「魔改」原著、劇情鬆散，在豆瓣網評分目前僅有6.1分（滿分10分），甚至一度單日預估播放量跌破1658萬的平台警戒線，慘被「降級」。迪麗熱巴更被點出，先前的《與君初相識》、《公訴》、《安樂傳》、《利劍·玫瑰》等劇成績都不理想，再加上《梟起青壤》，已是「連5敗」，被酸人氣無法扛劇。
