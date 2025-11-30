迪麗熱巴拍戲「每個空檔都在鍛練」！等戲做捲腹、牆角練臀橋 自律日常驚呆網友

迪麗熱巴近日因「隨時隨地鍛鍊」的健身習慣掀起討論。她在片場被目擊利用等戲空檔做捲腹、靠牆練臀橋，甚至拿著劇本時也一邊做手腕訓練，將自律融入日常，打破「明星好身材靠天生」的刻板印象。

在《梟起青壤》拍攝期間，只要導演喊卡，她幾乎立刻切換成運動模式，例如趁換場空檔做核心訓練等等，動作自然得像是日常習慣。私下作息更是嚴格，就算清晨六點開工，也會堅持五點起床運動，理由很實際：「早上精神比較好，怕晚上回來就不想鍛鍊了。」

廣告 廣告

為了飾演《梟起青壤》中獵魔人「聶九羅」，迪麗熱巴提前半年投入高強度訓練，包括學唐刀、體能課程，更為了水下打戲挑戰26次嗆水以克服恐懼。外界曾質疑部分高難度畫面是否使用替身，但劇組人員透露，她約九成的危險戲都親自上陣，連手指受傷變形也仍堅持完成拍攝。

工作團隊也分享，她連走路時都會注意挺背收腹，每週固定上皮拉提斯課，飲食以清淡少油為主。她曾表示：「保持好的精神狀態也是工作的一部分，因為要經常出現在大家面前。」這種把鍛鍊融入生活的方式，讓不少網友感嘆她的自律早已變成習慣，也是對觀眾與工作的基本尊重。

延伸閱讀

迪麗熱巴拍《梟起青壤》又瘦3kg！「極端節食減重法」曝光 專家警告危險後果

大陸紅毯「人人避迪麗熱巴」！業界承認：不敢把女星排在她前後 慘烈對比內幕曝光