迪麗熱巴替身曝光長相幾乎一模一樣！網友分不清真假

記者林宜君／台北報導

迪麗熱巴（左）替身（右）曝光。（圖／翻攝自TikTok）

中國女星迪麗熱巴曝光一組陰暗紅線照片，引發粉絲與網友高度關注，更意外揭露替身「肖雪」現身活動，外型幾乎與本尊一模一樣，讓人分不清真偽。此事再次將熱巴捲入近期演藝圈對「紅線符號」的討論與安全疑慮。

熱巴近期拍攝新劇後身體狀態不佳，經紀公司安排替身出席部分活動。（圖／翻攝自TikTok）

照片中，熱巴身穿深色服裝，置身陰暗空間，手扶類似鐵欄杆的物件，周圍密布紅線，畫面風格與前男星于朦朧、郭俊辰的紅線照片極為相似。評論員李大宇指出，這種象徵性的符號容易引發外界聯想，過去就曾引起明星安全討論，如今熱巴陷入其中，讓粉絲憂心其安危。

此次替身曝光及陰暗符號的巧合，在于朦朧事件的背景下，更讓公眾對熱巴安全和活動安排高度關注。（圖／翻攝自TikTok）

據悉，熱巴近期拍攝新劇後身體狀態不佳，經紀公司安排替身「肖雪」出席部分活動，以分擔工作量並降低拍攝風險。李大宇分析，熱巴本尊五官銳利，而替身臉部線條略顯柔和，但大眾關注的核心仍集中在紅線符號與詭異畫面，並非替身本身。

網友指出，「替身太像了，看一次照片就認不出真假」。（圖／翻攝自TikTok）

此次替身曝光及陰暗符號的巧合，在于朦朧事件的背景下，更讓公眾對熱巴安全和活動安排高度關注，也引起大量網友討論。網友指出，「替身太像了，看一次照片就認不出真假」、「根本一模一樣」、「紅線場景真的讓人心驚」，使得熱巴的行程與公開形象再次成為熱搜焦點。

