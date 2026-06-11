迪麗熱巴爆熱戀陳飛宇！交往1年半「定居上海」狗仔：男方愛的瘋魔

迪麗熱巴與陳飛宇近日被狗仔爆出熱戀中。（圖／翻攝迪麗熱巴、陳飛宇微博）





34歲中國女星迪麗熱巴近日與小8歲星二代男星陳飛宇爆出緋聞，2人透過2024年9月合作的陸劇《白日提燈》結緣，如今被狗仔「會拍攝的百曉生」爆料已交往約1年半，更有眼尖粉絲發現兩人身上出現同款情侶手鍊行程高度重合，引發網友熱議。

中國狗仔「會拍攝的百曉生」10日發文爆料迪麗熱巴與陳飛宇「好了很久了，差不多一年半了」，更指出兩人目前定居於上海，陳飛宇對《白日提燈》男二魏哲鳴不滿，「男的愛女的瘋魔！男的摳搜小氣！要封殺wzm（魏哲鳴）。」由於該狗仔曾曝光陳飛宇與網紅的私密床照，遭判賠15萬元人民幣（約70萬元台幣），因此此次爆料也被認為真實性存疑。

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消息曝光後，有網友發現陳飛宇與迪麗熱巴佩戴同款手鍊，疑似情侶信物，而兩人一年多來在日本、韓國、香港及澳門等地的行程也高度重疊，甚至有網友發現疑似陳飛宇的網購平台帳號，購買兩人私下穿搭的服飾，不過目前該帳號已經註銷，而陳飛宇日前參加節目時被問及籃球與迪麗熱巴的共同點時，他毫不猶豫稱：「都是我的最愛。」讓熱戀傳聞甚囂塵上。

針對兩人戀情，陳飛宇與迪麗熱巴工作室目前尚未回應。有理性網友認為，該爆料內容缺乏照片等具體證據佐證，僅以文字、行程及配飾等推論，仍缺乏可信度，而究竟消息真相為何，仍有待當事人進一步說明。

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