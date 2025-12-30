迪麗熱巴爆穿「二手衣」登雜誌 和她撞衫惹議

中國女星迪麗熱巴和韓國女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）身穿Dior成衣登雜誌封面。（圖／翻攝自微博、 IG）





中國女星迪麗熱巴身為Dior全球品牌大使，以及全球彩妝及香氛代言人，這次身著品牌服飾登上五大女刊開年封面，卻沒想到「撞衫」，被酸成穿韓國女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）的「二手衣」，掀起網友的爭議。

迪麗熱巴和Jisoo皆為Dior的寵兒，但卻意外因撞衫爆發爭議，迪麗熱巴在中國版《時尚芭莎》2026年1月開年刊封面穿著的兩套服裝，Jisoo在2025年11月、12月刊韓國版《ELLE》身穿的成衣相同，有網友便酸迪麗熱巴穿「二手衣。」

事實上，兩人身穿的Dior成衣，都是品牌當季的主推款式，因此撞衫是有意而為之，並且兩人穿出的風格都不相同，迪麗熱巴穿出了女王其氣勢，而Jisoo則展現了柔美風格。



