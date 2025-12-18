迪麗熱巴紅線暗黑照引熱議！網憂成于朦朧翻版

迪麗熱巴一組佈滿紅線的暗黑風格照片在網路掀起討論。（圖／翻攝自迪麗熱巴IG、網路）





中國一線女星迪麗熱巴近日因一組「陰暗場景、紅線環繞」的視覺照片在網路引發討論，部分網友將畫面解讀為不祥象徵，並聯想到過往演藝圈爭議事件，擔心她的人身安全。相關討論隨即延伸至替身傳聞與幕後操作，成為輿論焦點。

評論員李大宇在「大宇拍案驚奇」頻道分析指出，近年不少明星的藝術宣傳照頻繁出現紅繩、紅線等元素，其象徵意涵並不明確，卻容易讓人聯想到「被困住」或「運勢被牽引」。他認為，外界之所以對迪麗熱巴這組照片反應強烈，與于朦朧以及被稱為「于朦朧第二」的郭俊辰，過去也曾拍攝過以紅線牽引為主題的照片有關，在相關案件仍未水落石出的背景下，類似視覺再現自然引發高度聯想與不安。

除影像符號外，網路也出現「熱巴近期公開露面與以往不同」的討論，進而衍生出替身疑雲。李大宇透露，熱巴的替身名為「肖雪」，是四川大學表演系學生，早在2017年就有媒體報導指出，迪麗熱巴拍戲時會安排替身，目的在於調整時間安排並降低拍攝風險。李大宇也提到，熱巴近期剛完成新劇拍攝，若身體狀況不佳，經紀公司基於市場與行程考量，安排替身出席部分活動，並非不可能。

迪麗熱巴（左）與替身演員肖雪（右）的同框畫面。（圖／翻攝自「大宇拍案驚奇」yt）

迪麗熱巴（左）與替身演員肖雪（右）的同框畫面。（圖／翻攝自「大宇拍案驚奇」yt）

針對外界比對照片的五官差異，李大宇分析，迪麗熱巴的五官線條較為銳利，而肖雪的面部邊角相對柔和。他強調，替身在演藝圈本屬常態，包含文替、武替等分工，大眾真正焦慮的核心，並不在於是否使用替身，而是于朦朧案尚未釐清之際，其他明星又出現雷同的詭異視覺符號。

李大宇也持續關注于朦朧相關傳聞，並於12月16日提到，近日流出的一段疑似案發當下的現場影片，經網友重新分析後出現新的解讀。影片錄音中可聽見有人喊出「捂住幹嘛」、「我怕他掉下去」，甚至傳出男性威脅語句，隨後伴隨巨大聲響與女性尖叫「于朦朧掉下去了」，引發外界更多揣測。李大宇感嘆，這些細節讓人看見演藝圈幕後的灰色地帶，也因此放大了外界對迪麗熱巴紅線照片的恐懼與不安。



