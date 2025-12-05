迪麗熱巴被爆是複製人！「臉腫+肢體僵硬」畫面瘋傳

娛樂中心／楊佩怡報導

中國男星于朦朧在今年9月11日於北京墜樓身亡，年僅37歲；事件至今已過兩個多月，但輿論對真相的追問從未停過。沒想到近日又傳出中國女星陳都靈同樣遭人凌虐「已經離世」，且臉部遭人焚燒，網路上甚至有疑遭虐待的錄音檔流出，震驚不少中國網友。沒想到，近日中國大咖女星迪麗熱巴出席活動時，因肢體動作僵硬、樣貌與先前差異太大，讓不少網友懷疑迪麗熱巴也是複製人。





迪麗熱巴擁有西域特色風情的精致臉蛋，被封為「新疆四美」之一。（圖／翻攝自微博）

33歲中國女星迪麗熱巴，被封為「新疆四美」之一，擁有極具西域特色風情的精致巴掌臉蛋，再加上無暇雪肌與纖瘦高䠷的身材，在出道沒多久人氣便急遽飆漲，如今已竄升為坐擁頂級流量的一線花旦；人氣扶搖直上也讓迪麗熱巴代言接到手軟。沒想到迪麗熱巴最近出席活動時，卻被不少網友發現她行為、外表都出現「怪異」的感覺。

迪麗熱巴在最近一次的活動中，被網友指出外型和肢體動作都變詭異，紛紛認為她是複製人。（圖／翻攝自微博）

從相關 影片 中可見，迪麗熱巴表演抖肩舞時，動作不靈活，表情與眼神呆滯，與她以往靈動的形像有所差異。有些網友對她的外表細節，像是眼睛形狀、嘴巴線條等提出質疑，認為與本人不符，甚至猜測她可能是克隆人（複製人）。由於中國娛樂圈近期陰謀論事件，越傳越廣，例如女星陳都靈就被爆出現在的她是假冒的。

有網友PO出迪麗熱巴過去的對比圖。（圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴的這次活動表現恰好處於這一輿論氛圍中，導致部分網友將兩者聯繫起來，進一步加劇了對她身份的猜測，「她以前特別會跳舞，但這次在台上跳了幾下，確實不像她」、「這不是真的熱巴」、「感覺被替換了」、「雙眼皮線條都變了」。甚至有消息傳出，迪麗熱巴本人已經不在中國，而是逃到土耳其了，不過此說法僅是網上傳言，未經證實的消息。此外，也有理性的網友認為是做醫美做太過、臉部水腫，或可能受到燈光、拍攝角度或表演風格的影響等等，導致她看起來看以往不同。

