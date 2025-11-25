迪麗熱巴×陳星旭《梟起青壤》類喪屍片！傲嬌小貓×忠犬大狗組合《鬼吹燈》團隊操刀
迪麗熱巴、陳星旭主演的陸劇《梟起青壤》開播，由《鬼吹燈》原班視效團隊打造，在播出前便因其新穎的東方誌怪世界觀、冷艷刀手聶九羅等角色設定引發高度關注。多段預告畫面如「紅裙染血揮刀」與「異化暴走」單日播放破百萬，形成未播先火的熱度。劇情融合古代神話、奇幻怪談與懸疑推理，講述南山獵人與地底異族「地梟」糾纏千年的宿命之戰，特別整理「陸劇《梟起青壤》10大劇情推薦」！
陸劇《梟起青壤》劇情推薦1.
南山獵人×地底異族地梟
秦始皇爲求長生，祕密組建「纏頭軍」追捕地梟，兩千年後，纏頭軍後裔演變為民間組織「南山獵人」，世代守護「南山無梟，蒼生太平」的誓言，由武力輸出可斬殺地梟的「刀家」、能馴化地梟和控場輔助的「鞭家」、嗅覺靈敏可追蹤地梟氣息的「狗家」、擁有地梟情報的「邊家」四脈聯合剿殺。故事從南山獵人「聶九羅」與身分複雜的「炎拓」相遇開始，兩人從互相猜忌到並肩作戰，在揭開地梟真相的旅程中共同對抗世代恩怨，最終於動盪中尋找和平與歸屬！
陸劇《梟起青壤》劇情推薦2.
傲嬌小貓×忠犬大狗組合
聶九羅與炎拓的關係以「宿敵開局」呈現，兩人在極端情境下多次被迫合作，從初期互不信任到逐漸建立默契，形成劇中最具張力的情感線。兩人皆是「雙面身分」，聶九羅白天是冷淡藝術家、夜晚化身獵梟者；炎拓表面是富商公子，私下卻是臥底多年的復仇者，透過「一次合作換一個要求」的方式彼此靠近，曖昧與拉扯在礦場囚禁、腿上吻戲、互救場面中層層累積，被網友形容為「傲嬌小貓與忠犬大狗」組合，也被稱為「相愛相殺的對抗系CP」！
陸劇《梟起青壤》劇情推薦3.
「地梟」類喪屍
劇中的「地梟」設定源於上古造人神話，是女媧造人時期失敗品，被封印於地底的青壤世界。他們具備畏光、食肉、白髮白瞳、獠牙等特徵，原始態外形近似鳥類，遇強光會現出原形，並擁有遠超人類的自癒能力。高階地梟能以「蛻皮化人」的方式偽裝成人形，但需藉由吸食人類製作的血囊維持理智與外貌，一旦失去供養便會陷入完全獸化、攻擊性極強的狀態。設定兼具奇幻與恐怖質感，帶有類似「喪屍」的失控元素！
陸劇《梟起青壤》劇情推薦4.
迪麗熱巴
迪麗熱巴飾演聶九羅，代號「瘋刀」，白天是清冷孤傲的雕塑藝術家，創作中帶有極強的神佛意象；夜裡則是南山獵人的核心戰力，以凌厲刀法聞名，兼具文藝氣質與殺伐狠勁，日常冷淡毒舌，面對危機時卻沉著果斷。因家族責任而背負獵人的使命，她在想要回歸普通人與不得不承擔宿命之間拉扯，展現「美得鋒利、狠得清醒」的獨特魅力！
陸劇《梟起青壤》劇情推薦5.
陳星旭
陳星旭飾演炎拓，表面是衣食無憂的富商公子，實際卻背負著父母離世、多年臥底的真相追查，被形容為典型的「美強慘」。幼年時父母遭地梟所殺，他被高階地梟林喜柔以人形姿態撫養長大，待真相浮現後，他選擇隱忍、潛伏，為了揭開背後的陰謀而不惜與敵同行。炎拓外溫內剛，善於觀察與布局，既能單挑強敵，也能在混亂中保持冷靜思考！
陸劇《梟起青壤》劇情推薦6.
配角群實力堅強
配角群實力堅強，《念無雙》張儷飾演高階地梟林喜柔，既是炎拓的養母，又是策劃「轉化計畫」的重要推手，她對炎拓懷有養育之情，也藏著不可言說的血仇。《藏海花》董暢飾演狗家後人刑深，憑藉敏銳嗅覺追蹤地梟；《我在香港遇見他》顏卓靈飾演鞭家傳承者余蓉，負責控場與輔助；《藏海傳》田小潔則飾演四脈的統籌者蔣百川，負責調度全局，帶來關鍵情報！
陸劇《梟起青壤》劇情推薦7.
特效製作＆動作設計
由《鬼吹燈》視效團隊打造，單集成本高達1200萬，視覺呈現極具風格，像是地梟的「蛻皮化人」、光照下的「白髮突襲」、異化爆走等場景融合敦煌壁畫美學與賽博色調，創造出獨特的東方奇幻質感。迪麗熱巴提前半年接受特訓，90%打戲親身完成，武術指導更稱她「角色魂焊進骨子裡」，打戲融合唐刀技法與現代搏擊，流暢度極高，尤其是雨中40秒無剪輯長鏡頭打戲、空中膝跪踢等動作，都成為討論焦點！
陸劇《梟起青壤》劇情推薦8.
地梟背後的文化隱喻
《梟起青壤》在世界觀設定上大量借鑒東方古籍，包含女媧造人傳說、《山海經》異獸記載、《史記》秦代求仙記錄與徐福東渡的延伸概念等。劇中地梟的存在象徵人類追求「長生不死」的欲望，而以蛻皮化人維持形態的設定，反映了文明表象下隱藏的本能與獸性，南山獵人歷代守護的誓言則指向人類對秩序與生存的維繫！
陸劇《梟起青壤》劇情推薦9.
模糊「善惡」邊界
本劇最大亮點之一，揭示雙方皆為生存而戰，是對「善惡」界線的模糊刻畫。劇中並非簡單的「獵人善、地梟惡」二元對立，反而揭示雙方皆為生存而戰。地梟渴望離開黑暗地底、人類渴望掌控永生力量，兩方在慾望驅使下形成「互相狩獵」的循環。劇情通過層層反轉揭示歷史真相，探討善惡邊界：「地梟是惡鬼，人類是善因，還是正好相反？」
陸劇《梟起青壤》劇情推薦10.
原聲帶陣容
邀請多位實力歌手參與原聲帶。胡彥斌演唱主題曲〈天生火〉，以厚實嗓音凸顯劇中熱血與命運感；片頭曲由姚燁演唱〈南山錄〉，運用古風與現代音色交織，營造出獵人故事的史詩氛圍；郁可唯則帶來細膩溫柔的插曲〈紙星星〉，多用於主角心境轉折或情感鋪陳，為緊張的追逐戲增添柔軟色彩！
陸劇《梟起青壤》以東方奇幻為骨、懸疑動作為皮、情感與人性為底，共32集，11月22日起於「WeTV」開播。從東方誌怪世界觀、角色設定魅力到視效與動作場面皆具備討論度，是年末極受矚目的大型奇幻劇集！
更多造咖流行媒體報導
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前
衝上Netflix第一名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 23 小時前
《折腰》對戲189公分劉宇寧 宋祖兒曝好處：我的臉會顯瘦
宋祖兒表示和劉宇寧合作期間，從對方身上學到的優點就是吃苦！因為演員最基本的是先要保護好自己的身體，然後才能更好的投入到工作。「但他就真的是蠻拚的，他在腳還沒好的時候，就抱我啊！跑啊！然後他都也願意理解，盡自己的能力範圍去做。」除此之外，宋祖兒也發現劉宇寧...CTWANT ・ 1 小時前
陶晶瑩現身TWICE宵夜局！和子瑜相識始末曝光 揭多年交情：竟靠她牽線
韓女團 TWICE 上週末在高雄世運主場館連唱兩天，台灣成員周子瑜出道 10 年首度帶著團員返鄉開唱，吸引大批粉絲朝聖。第二天演出結束後，子瑜與成員 Momo、Sana 到「溫肚火鍋」吃宵夜，更傳出現場也出現資深主持人陶晶瑩，讓粉絲一度以為兩人生活圈毫無交集，紛紛好奇「陶子姐怎麼會跟子瑜一起吃飯？」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 1 天前
楊丞琳、蕭敬騰「突示好台灣」惹議！他曝恐怖內情
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星楊丞琳過去在中國綜藝節目上，宣稱自己是廣東人而掀起爭議；中共官媒《央視》過去曾點名過18位台灣藝人、並將他們列為「表態」範本，楊丞琳也入列其中。日前有網友在社群發文提及楊丞琳突告白台灣，稱「想念台灣歌迷」以及蕭敬騰睽違5年「留台灣唱跨年」等情況，相關引發網友熱議。對此，就有YT頻道分析近期部分台灣藝人轉向、改對台灣粉絲示好的內情，疑似與前陣子鬧得沸沸揚揚的于朦朧墜樓疑雲有關。民視 ・ 1 天前
獨家／八點檔女星顏曉筠遭撞飛倒地 「左肩脫臼+韌帶斷裂」緊急入院手術
民視八點檔《好運來》主要演員顏曉筠在22日近中午左右，被民眾在林口長庚醫院目擊她全身包得密不透風、在親友協助下坐著輪椅離院，因她標誌性的「大銅鈴眼」被民眾認出。經查，她正是日前網路瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」的當事人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
TWICE吃遍台灣美食！子瑜返鄉開唱 媽媽與陶晶瑩豪華招待
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導韓國知名女團TWICE於11月22、23日在高雄世運主場館舉行「THISISFOR」世界巡迴演唱會高雄場。這次演唱會是台灣成員周子...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《暗河傳》看完還不夠！7部最新大男主古裝陸劇清單：成毅、吳磊、楊洋、王鶴棣準備接力
《暗河傳》看完還不夠！7部最新大男主古裝陸劇清單：成毅、吳磊、楊洋、王鶴棣準備接力造咖 ・ 1 天前
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。他進一步指出，針對交通執法相...CTWANT ・ 1 天前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 1 天前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 1 天前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
陳曉憔悴現身！網驚：怎麼瘦成這樣？ 新劇與前妻陳妍希撞檔
以《神鵰俠侶》結緣的陳妍希與陳曉，今年2月宣布離婚，結束長達8年的婚姻。兩人新劇近日撞檔，陳曉主演的新劇《大生意人》於11月25日上線，他出席宣傳活動被目擊暴瘦、臉頰凹陷、五官更加銳利，甚至有些「瘦到脫相」，網友驚嚇指出：「他怎麼瘦了那麼多」、「滿臉憔悴」。太報 ・ 7 小時前
韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世 享耆壽91歲
南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
主辦單位IG「突直播TWICE演唱會」粉絲全驚呆 關鍵原因曝光了
韓國女團TWICE近來舉辦世界巡迴演唱會，並登上高雄世運主場館一連唱兩天，昨（23日）演唱會完美落幕，然而，掀起大家討論的是，TWICE在演唱會尾聲演唱〈Feel Special〉時，驚喜宣布明年（2025）3月台北場次加場一天，而主辦單位理想國也以直播方式記錄這一幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
懸疑陸劇《梟起青壤》開播了！五大劇情看點、評價：迪麗熱巴、陳星旭雙強聯手獵捕怪物「地梟」｜播放平台、集數一次看
【文／徐瑞安】懸疑陸劇《梟起青壤》由迪麗熱巴、陳星旭主演，改編自尾魚同名小說，於11月22日開播，迪麗熱巴化身美豔霸氣「瘋刀」聶九羅，追捕傳說中的古老人形怪物「地梟」，而陳星旭飾演的「炎拓」深陷地梟設下的陰謀，兩人將展開合作，帶領觀眾一起進入奇幻世界觀，攜手戰鬥同時，俊男美女CP組合，也將擦出強烈火花。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 23 小時前