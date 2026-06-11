迪麗熱巴、陳飛宇因《白日提燈》熱戀？驚傳同款手鍊與「祕密帳號」引熱議
演藝圈的感情動向向來是外界關注的焦點，尤其是曾合作過螢幕情侶的拍檔，私底下的互動更容易被放大檢視。近日一則關於知名藝人配戴相同飾品的討論在網路上悄然掀起，隨著多個社群平台的話題熱度持續攀升。
同款穿搭遭揪出 網傳疑似個人帳號
這起風波源於有網友在社群平台上分享照片，指出迪麗熱巴與陳飛宇配戴了款式極為相似的紅繩金珠手鍊，隨即在網路上掀起一波熱烈討論。緊接著，有眼尖的網友宣稱在知名購物平台「得物」上，挖出一個疑似陳飛宇的個人帳號，其購買紀錄中包含多件與迪麗熱巴私服穿搭一致的衣物和配飾，該帳號在引發關注後隨即註銷，不免讓外界產生諸多聯想。
此外，兩人也被指出曾配戴同一款來自日本買手店品牌「Vujade」的冷門帽子，該品牌僅在東京表參道設有一家實體門市。從時間線上來看，迪麗熱巴在2025年2月曾多次配戴，而陳飛宇則在同年3月被拍到戴著同款帽子，時間點相當接近，成為部分支持傳聞者另一項依據。
昔日合作引關注 狗仔爆料誠信度遭疑
事實上，兩人過去曾共同主演古裝劇《白日提燈》，雖然該劇已播畢一段時間，但當時在劇中的強烈CP感仍讓不少觀眾印象深刻。隨著這次的風波發酵，過去曾因侵犯陳飛宇隱私權而被判賠15萬人民幣（約新台幣70萬）的狗仔「會拍攝的百曉生」也加入爆料行列，在社群平台上發文宣稱兩人其實已經祕密交往約一年半，目前雙方都在上海定居。
然而，該名狗仔的爆料全程並未提供任何兩人同框的照片或影片，且鑒於他與陳飛宇陣營過去存有司法糾紛與過節，這番言論的真實性與可信度受到廣大網友與媒體的強烈質疑，不少人認為這只是缺乏證據的文字傳說。
戴手鍊時間線錯位 粉絲列舉三大疑點澄清
面對漫天的傳聞，理性的網友與粉絲紛紛列舉關鍵證據駁斥，指出所謂的「熱戀」說法完全站不腳。首先在最核心的同款手鍊上，多個認證帳號與媒體指出，迪麗熱巴早在2024年6月1日就已經在微博公開曬出配戴該手鍊的照片，而兩人合作的《白日提燈》直到2024年9月才正式開機，陳飛宇更是直到2025年才首次被拍到戴這款手鍊，兩人配戴的時間整整相隔了將近一年，完全是時間線錯位。
其次，該款紅繩金珠手鍊本來就是市面上非常常見的基礎款設計，並非量身打造的獨家訂製款，在各大電商平台的銷量巨大，明星之間撞款並不稀奇。至於被熱議的「得物購物帳號」，真實性從未獲得官方證實，無法排除是他人盜圖或惡意關聯的可能性。最關鍵的是，事件發酵至今，從未有任何一張兩人私底下的同框照或約會影片曝光，多數大眾仍傾向認定這只是一場因昔日合作而被刻意放大的巧合撞款風波。
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