迪麗熱巴18歲青澀影片爆紅！害羞自介「希望和大家當朋友」 天生神顏震驚網友

近日，一段迪麗熱巴18歲時的新生自我介紹影片在網路上傳開。影片中她面對鏡頭略顯緊張的模樣，引發不少網友回頭翻找她學生時期的畫面，也帶起一波關於她校園生活的討論。

這段影片其實是迪麗熱巴當年的新生檔案。18歲的她穿著黃色背心上衣，幾乎素顏入鏡，自我介紹時說：「我叫迪麗熱巴，來自新疆烏魯木齊……希望能和大家成為朋友。」過程中她一度靦腆捂嘴、眼神閃躲，介紹結束後又露出笑容。畫面色調偏低飽和，也讓她原本較立體的五官與臉上的嬰兒肥更加明顯，未經修飾的模樣引起不少共鳴。

廣告 廣告

迪麗熱巴2009年就讀東北師範大學，2010年考入上海戲劇學院表演系。同學回憶，她在大學時期就是校內知名人物，曾擔任辯論賽主持人，每次她上場，現場觀眾都明顯增加，甚至出現「擠不進去」的情況。其他系所學生也常打聽「表演系的新疆美女」，還有人特地跑去看她。同學形容她親切、沒有明星架子，但練習時相當投入，經常留在排練室到最晚，也是班上最早到、最晚離開的學生之一。

她踏入演藝圈的過程也頗為意外。2011年大一期間，爸爸偶然將迪麗熱巴的照片拿給《阿娜爾罕》導演看，讓她獲得試鏡機會，導演因「眼神乾淨」而選中她擔任女主角。拍戲期間，她一邊完成學校課業，一邊投入劇組拍攝，合作演員也提到她事前會做好準備，表現不像新人。這段多年後再度被翻出的影像，讓不少人重新注意到她早期自然、不經修飾的樣子。

延伸閱讀

大陸紅毯「人人避迪麗熱巴」！業界承認：不敢把女星排在她前後 慘烈對比內幕曝光

迪麗熱巴「沒有長到175公分」成人生遺憾！ 劉宇寧一句吐槽掀全場爆笑