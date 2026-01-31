迫在眉睫的財政崩潰風險！聯合國秘書長致函193會員國大使喊窮 要求按時繳費、財政改革

聯合國秘書長古特瑞斯 (António Guterres) 。 圖：翻攝自 聯合國（UN）官網

[Newtalk新聞] 聯合國正面臨迫在眉睫的財政崩潰風險，聯合國秘書長古特瑞斯近日致函 193 個會員國駐聯合國大使，直言組織財務狀況急速惡化，若會員國未能按時繳納會費，並同步推動必要的財政制度改革，聯合國恐將在短期內陷入資金枯竭的危機。

古特瑞斯在 1 月 28 日的信中指出，持續惡化的流動性危機已威脅聯合國各項計畫與任務的執行，並警告情況未來恐進一步惡化，甚至導致財務崩潰。這是他迄今對聯合國財政問題所發出的最嚴厲警告，背景正值部分主要捐助國逐步淡出多邊體系。

其中，美國近年大幅削減對聯合國相關機構的自願性資金，並拒絕全額支付常規預算及維和行動費用。依照聯合國規定，會員國分攤金額依經濟規模計算，美國占核心預算 22 %，中國則約占 20 %。然而截至 2025 年底，聯合國尚未收回的會費已累積至 15.7 億美元，創下新高。

聯合國官員透露，美國目前積欠常規預算約 21.9 億美元，另有現役與過往維和任務相關欠款合計超過 24 億美元。古特瑞斯強調，會員國必須「全額且準時」履行繳費義務，否則聯合國勢必要全面檢討並改革現行財政規則，以避免組織運作陷入停擺。

為改善財務狀況，古特瑞斯去年成立改革小組「 UN80 」，推動削減成本與提升效率，各會員國並同意將2026年預算下修約 7 %。不過他在信中警告，受限於要求退還未動用資金等過時規定，聯合國可能在今年七月前耗盡資金，呼籲會員國正視危機，儘速採取行動。

