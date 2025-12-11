迫在眉睫！谷立言願到立院說明 美：2027中國「數小時」鎖台攻擊

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

政治中心／程正邦報導

AIT處長公開喊話：和平需力量，阻撓國防影響國際利益

總統賴清德日前拋出1.25兆國防特別預算，二度遭藍白黨團在立法院程序委員會封殺。對此，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）罕見發聲：「當立法院進入預算的細部審查階段時，我們也很期待能回答台灣立法機構朋友們的各項問題。」立法委員王定宇今天（11日）表示，谷立言的發言代表美國政府的立場，且在美國兩黨議員正式提案要求台灣國防預算不應被黨派耽擱後，AIT緊接著代發美國國務院關於五國海底電纜的公告，皆顯示美方對台灣安全的重視與壓力。

習近平近年將共軍現代化，2027年已做好侵台的準備。（圖／翻攝自新華社）

王定宇在三立政論節目《新台派上線》中指出，谷立言強調「Peace through strength」（以實力達成和平），直言「一個脆弱的台灣，不會創造出有利於對話的條件」。王定宇解讀，這明確警告：「沒有力量的談判等於投降。」他進一步分析，谷立言說出重話，指「配合阻撓（國防預算）的行為，影響的是國際利益，而非僅限於台灣」，並推斷「（美國）該出手會出手」。王定宇痛批，藍白陣營在國會阻擋國防特別預算條例的行為，已經上升到「影響國際」的高度。

AIT處長谷立言接受三立節目獨家專訪，強調他對台灣各黨支持增加國防開支有信心。

二度封殺1.25兆國防特別條例 王定宇怒轟：多不愛台的政黨才幹得出

爭議的核心在於由行政院提出的國防特別預算條例，總規模高達 1.25 兆新台幣（此為八年總額，非每年預算），卻在立法院程序委員會遭國民黨與民眾黨聯手阻擋，連付委審查的機會都沒有。

王定宇罕見「爆氣」，情緒激動地指出問題的嚴重性：「多不愛台的政黨會做這種事！」他解釋，政府目前送的是特別預算條例，並非實際的 1.25 兆預算案。根據程序，必須先通過條例，才能編列相關預算。

他痛斥國民黨的做法是在程序委員會就「連讓討論都不討論」，導致國防委員會完全無法對國家未來的國防建置進行審查。王定宇質疑，藍營一方面對外宣稱重視國防，另一方面卻將國防特別條例一擋再擋，反而將涉及立委助理費調整、緩刑犯參選等爭議性法案優先付委，甚至可能逕付二讀。他沉重表示：「這個不是黨派的問題，這是滅亡國家的作為，不是國會該有的水準。」

王定宇指出，當年美國報告說俄羅斯會打烏克蘭，澤倫斯基也不信。（圖／翻攝新台派上線）

藍營回應：實力不足認同，但質疑金額與程序問題

對此，國民黨台北市議員詹為元表示他從不懷疑美國保衛中華民國的決心。對於「一個脆弱的台灣不會創造有利對話條件」的說法，詹為元表示「同意」，但提出疑問：「我們需要多少的軍事武力？現在是 1.25 兆，那未來會不會是 2.5 兆甚至 5 兆？」他強調，國民黨對金額沒有意見，但需要政府說服民眾這些錢能創造有利條件，屆時會支持。

然而，王定宇立即反駁，指出藍營的回應是「錯置觀念」，因為現在根本還沒到討論預算細節的階段，重點在於「連條例都不讓討論」，讓國防預算在國會空轉。

美國最新報告顯示，中國具備「數小時」封鎖台灣並攻擊的能力，「不是60天」。（圖／翻攝新台派上線）

美方警告迫在眉睫：共軍已具備「數小時內」封鎖能力

王定宇引述美國智庫報告，對台灣安全提出沉重警告。他提到美中經濟安全審查委員會（USCC）的報告指出：共軍現已具備在「數小時內」 就能發動封鎖並對台灣發動攻擊的能力，遠低於過去評估的六十天。中國將加劇海底電纜的「混合手段」攻擊，這也正是美國聯合五國共同建設海底電纜的原因，旨在反制威脅。

王定宇強調，在美國不斷警告「2027年動手」的危急時刻，台灣國會卻以阻擋國防預算條例的方式回應世界，簡直是向全世界宣告「不要，我不審查國防預算條例」，行為極度荒謬且不負責任。

