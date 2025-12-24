迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言

行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。

蘇貞昌2013年擔任民進黨黨主席時曾說：「 憲政一旦受到傷害，民主、自由、人權就岌岌可危！」（攝自蘇貞昌臉書）

政治粉專「政知局」發布一段影片，畫面中蘇貞昌表示：「當總統毀憲亂政，使國家混亂、社會不安、民生痛苦的這個時候，遭多數民意唾棄的此時此刻，如果你們還是護航、為總統護航，為虎作倀，選擇站在民意的對立面，不顧是非地支持總統的毀憲亂政，造成民生痛苦的行為，人民將看在眼裡，也必將作出嚴厲的制裁！」

蘇貞昌在影片中進一步指出：「總統違反黨國的分際，侵犯了立法權，違逆了三權分立的精神，罪證明確。憲政一旦受到傷害，民主、自由、人權就岌岌可危！」這段發言是在2013年「九月政爭」期間，時任民進黨主席的蘇貞昌以毀憲亂政為由，號召立委聯署彈劾時任總統馬英九時所說。

「政知局」在貼文中直呼：「蘇貞昌神預言？」並表示這段影片該拿去立法院播放給民進黨聽聽看，批評民進黨在野時很會演，執政時只會裝聾作啞作亂。影片曝光後引發網友共鳴，不少人留言諷刺「凡走過必留下痕跡，百姓最終會看清那些無恥的政客」，並指民進黨執政後的作為與過去在野時的主張形成強烈對比。

