迴力鏢？國民黨竟要賴瑞隆退選 她怒挖「這藍委」兒吸毒黑歷史

民進黨立委賴瑞隆有意競選高雄市長，將參與黨內初選爭取提名；不過，近日其家人遭控疑似捲入校園霸凌，國民黨更因此緊咬不放，聲稱他需要退選負責。對此，政治評論員吳靜怡表示，國民黨立委謝龍介兒子當年21歲時，曾吸毒還拒檢加速逃逸，「有誰叫他退出政壇嗎？」

「狂打高雄孩子的爸爸，狂喜美國置產的媽媽，正面形象的樣子，背後誰更加兇殘」，吳靜怡表示，我們何時有逼迫過持毒、吸毒給警察追的年輕人出來跟社會道歉過，只因為他爸爸要選台南市長？

接著，吳靜怡說明，謝龍介的狀況台南人也能體諒，十幾年前至今，從議員、立委、市長，「有誰叫他為了兒子退選、退出政壇嗎？」；她痛批，教育心理與諮商研究所的教授不要躲在網軍側翼後面，這樣政治的手段是好的嗎？這樣要讓謝龍介怎麼選？

此外，吳靜怡也補充當年報導，2013年謝龍介兒子21歲，凌晨駕駛黑色改裝自小客車，遇到警方攔檢，非但沒停車受檢還加速逃逸，雙方追逐十多分鐘，最後警方在車內搜出2公克K他命，當場坦承吸毒，警方也採尿送驗。

至於針對兒子為何吸毒？當時謝龍介受訪回應說，「我也不知道，兒子已經成家生兒育女了，他要對自己行為負責，但身為父母我們督導不周，我們還是很歉疚」。





