迴力鏢！提4大理由彈劾 羅智強引蘇貞昌昔日宣言：完全適用賴清德
立法院全院委員會今（15）日繼續針對賴清德總統彈劾案舉行公聽會，其中審查小組的國民黨立委代表羅智強砲火全開。羅智強提出4大理由，並引用前行政院長蘇貞昌2013年要彈劾前總統馬英九的宣言，「完全適用於現在的賴清德」。
羅智強表示，賴清德身為國家領導人，沒有能力解決國家問題，對人民痛苦毫無感覺，已經是嚴重失職。他發動政治鬥爭不但粗暴蠻幹、無視法紀、缺乏對民主憲政起碼的尊重，毀憲亂政，操控司法、掩護行政、介入國會事務，嚴重侵犯三權分立的憲政架構，總統一人獨大引發政局動盪，使台灣陷入憲政危機，為了守護民主，遏制總統違憲擴權的行為，在立院發動對總統彈劾案，理由有4點。
首先，依照分權制衡的憲政原理，國會是總統的監督機關，對於總統侵犯立法權的行為，國會有必要採取積極行動，捍衛國會尊嚴，以及伸張憲政上的權益；其次，依照憲法規定，總統違法亂紀的行為，是透過彈劾來制衡，此次總統的行為涉及侵犯憲政秩序，理應透過發動彈劾的憲政行動來反制。
第三，依照立法院職權行使法，總統彈劾案經立法委員2分之1的連署提議，提交程序委員會編列議程，提報院會，不經討論即交全院委員會審查，在審查時得邀請總統列席說明，透過總統必須親自面對國會，此一程序可充分彰顯，國會是總統的憲政監督機關角色，不容總統反過來踐踏立法權；第四，彈劾案與表決時是以無記名方式進行，相當程度可讓立法委員的意志免於總統挾持，有利國會自主意志的呈現。
期間，羅智強還引述蘇貞昌2013年9月14日針對前總統馬英九提出的「彈劾宣言」，並直言字字句句穿透賴清德心臟，只要把文中的「總統」從馬英九換成賴清德，完全貼合。
羅智強內容提到包括總統發動政治鬥爭、毀憲亂政、操控司法掩護行政等，甚至還諷刺地說，蘇貞昌真的是「預言家」。羅智強最後呼籲，賴清德應該聽聽蘇貞昌的話，坦蕩接受檢驗，也請民進黨立委把國會尊嚴放政黨利益之上，「撥亂反正」加入彈劾行列。
