迴力鏢? 財劃法財力分級台東.新竹躍升"天龍國" 補助將減少

政治中心／台北報導

新版財政收支劃分法上路，掀起財力分級大洗牌！主計總處調整各縣市"財力分級"，台東縣、新竹縣躍升天龍國，跟台北市並列第一級，未來中央補助會減少，國民黨在地立委黃建賓不滿砲轟中央，地方財政表現好反而被處罰，同樣經營台東選區的莊瑞雄開砲，是藍白亂修法，害中央整個亂掉。

民進黨政策會執行長吳思瑤：「請問人民滿不滿意，這次會期立法院的整體表現呢？，56.3%完全不滿意，這真的是史上最扯的立法院。」

立委吳思瑤痛批藍白在野兩黨，去年強行通過多項法案，今年新版財劃法正式上路，主計總處為此調整各縣市財力級次，全台財政出現「大洗牌」，原本被視為窮縣的台東縣、新竹縣市，財力等級躍升跟「天龍國」台北市一樣，並列第一級，未來中央補助將減少、地方自籌率將提高，國民黨在地立委黃建賓，卻不滿中央。

立委（國）黃建賓：「這個根本就是懲罰，財政自律的台東縣，強烈的要求中央，必須要考量到偏鄉縣市的人口結構，產業條件還有稅收能力。」

立委（民）莊瑞雄：「不曉得要開心還是要痛苦，藍白在院會裡面，就是這樣一個突襲的版本，我相信啦，對於整個國家總預算，國家整個財政產生很大的一個衝擊，但是再怎麼衝擊，你去把台東把他拉到跟台北市一樣有錢，這個是很難去做一個想像。」

民進黨在地立委莊瑞雄怒轟，去年財劃法是藍白以數人頭優勢強行過關，

在地藍綠立委為了財政分級隔空互槓，黃建賓說以台東縣人口約22萬人、年稅收12億元，跟年稅收1800億的台北市放在同個分配基礎他認為不合理，再攤開，主計總處公布新版財力級次，第一級除了台北市外，還新增新竹縣、新竹市、台東縣，台東一口氣提高四級，未來中央補助會減少地方政府自籌款得變多，而新竹縣市也從第三級飆到第一名，成為富縣，反觀，六都中的高雄市、台中市都下滑一級，台南市反而連二降，成為第五級「窮縣」。

民進黨政策會執行長吳思瑤：「這是過去到現在非常重要的一個參採，這個分級的制度，未來中央的資源的分配，就能夠更精準的對焦。」

民進黨中央認為，財政分級客觀反映地方財政，新版財劃法上路後，引發政治責任爭議，恐怕後續還有得吵。

