迴力鏢！黃國昌帶走機密稱不小心 網挖昔日發言酸：顯然不具立委能力

民眾黨「兩年條款」1月底期限就要到了，民眾黨立法院黨團總召黃國昌立委任期剩下12天，但他（19）日竟發生將秘密會議的國防機密資料帶出委員會的事件，引起質疑後他還不滿說民進黨立委沈伯洋抹黑他，前後時間「不到30秒」。不過，黃國昌在2024年曾嗆，如果立法院長選舉不小心投錯票「連這麼簡單都會搞錯，那顯然不具能力當立委」。如今這段話被翻了出來，網紅皮筋兒就大酸，「顯然黃國昌不具有足夠的能力」。

立法院外交國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告國防特別預算條例，採秘密會議方式進行，未料卻爆出黃國昌將機密資料帶出會議室的情況。擔任會議主席的民進黨立委王定宇還原，當時黃國昌頭也不回走出去後，國防部軍官馬上回報，「我們的機密報告被帶出去了！」他趕緊裁示要對方去追回，「因為裡面有很多明細是不可以對外揭露」。

不過，黃國昌卻發文稱，離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料「不小心」也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，「前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧」。

然而，黃國昌也被翻出，在2024立法院長選舉前，曾嗆跑票就開除黨籍，面對追問，如果是不小心、手按到模糊呢？黃國昌還嗆，「你如果連這麼簡單都會搞錯，那你顯然不具有足夠的能力，在立法院行使一個立法委員的職權」。

對此，皮筋兒大酸，「顯然黃國昌不具有足夠的能力」。網友也開嗆，「他就是用聖人標準要求別人，但用賤人標準要求自己的那種雙標仔」、「每個未來一秒的黃國昌，都在打臉每個過去一秒的黃國昌」、「好好笑又是迴力鏢」、「哈哈哈超打臉！」、「不具有足夠的能力」。

