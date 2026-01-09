迴轉壽司為何必配熱綠茶？日本專家曝神功效

▲迴轉壽司是深受台灣民眾喜愛的日本美食，其中絕大多數迴轉壽司店都會提供熱綠茶，讓消費者搭配飲用。（示意圖／翻攝自PhotoAC）

[NOWnews今日新聞] 迴轉壽司是深受台灣民眾喜愛的日本美食，其中絕大多數迴轉壽司店都會提供熱綠茶，讓消費者搭配飲用。雖然大家對此早已習以為常，但你是否好奇造成如此文化的背後原因？對此，有日本專家指出熱綠茶不僅能夠解膩，還有兩大功效，是理想搭配飲品。

根據日媒《周刊女性PRIME》報導，迴轉壽司店桌上的一杯熱綠茶，背後其實蘊含了許多支撐迴轉壽司發展的實用理由。迴轉壽司專家米川信夫表示，首先最大關鍵在於衛生層面。早在江戶時代，握壽司逐漸普及時，就已經會附上茶飲，當時人們認為綠茶中所含的兒茶素具有殺菌效果。壽司屬於生食，與綠茶的搭配也非常合適，即使在現代，溫熱的綠茶仍被視為「為了安全而存在的一組搭配」。

此外，溫熱綠茶還扮演著不干擾壽司風味的「清口」角色，米川信夫指出，壽司的配料香氣十分細膩，溫熱的茶能沖淡魚類的油脂、重置味覺，讓不同壽司的味道不容易混在一起。若是喝冰飲，味道容易殘留在口中，反而會削弱壽司原本的香氣。

店家的成本與效率考量 同樣是重要因素

現代迴轉壽司店多採用綠茶粉，只需少量就能泡出濃度，補充次數也少。只要有熱水，顧客就能自行調整濃淡，不僅減輕員工負擔，在成本上也相當合理。近年來，溶解時不易結塊的綠茶粉尤其受到青睞。

米川信夫表示，早期的迴轉壽司店，熱茶是直接裝在茶杯裡跟著輸送帶轉，但因為取用時常有客人被燙傷，後來就改成放在桌上的保溫壺。最後才發展成現在這種透過按壓式茶水管供應熱茶的形式。

