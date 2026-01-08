迴轉壽司為何要提供熱綠茶？專家曝3關鍵：對客人很有幫助

生活中心／倪譽瑋報導

在吃迴轉壽司時，總會看到店家提供綠茶粉或茶包，並配上熱水孔讓客人沖泡。近期日本壽司專家解說「為什麼迴轉壽司店要提供綠茶」，除了飲料成本考量，也和迴轉壽司吃法、衛生有關，熱茶可大大幫助顧客去除魚肉油膩感，以便享受壽司香氣，加上綠茶中的兒茶素具有抗菌作用，與多採用生食材的壽司非常相配。

為什麼迴轉壽司店要提供綠茶？日本專家：方便是關鍵

據日媒《周刊女性PRIME》報導，許多迴轉壽司業者都有提供熱綠茶，不免讓人好奇為什麼？迴轉壽司評論家米川信夫指出「它之所以流行，是因為它很方便」，店家提供綠茶包、綠茶粉讓顧客自己來泡，這既減輕了員工的負擔，少量茶粉加熱水即可補飲品供應，原料成本也低。

米川信夫補充，早期的迴轉壽司要顧客自己去裝茶，許多人會在過程中不慎被燙傷，後來慢慢演變成桌上放茶壺，如今是提供熱水讓客人自己泡的模式。

提供綠茶和迴轉壽司吃法、衛生也有關

除了方便考量外，另一關鍵是口感，米川信夫指出，壽司配熱綠茶可起到很好的「清口」作用，壽司的香氣清淡，熱茶洗去魚肉的油膩感、使舌頭恢復清爽，讓人能細品壽司的天然香氣；若是喝冷飲，容易在口中留下餘味，影響食用體驗。

還有衛生問題，米川信夫指出，早在江戶時代握壽司剛興起時，人們就已經開始用茶搭配壽司了，綠茶中的兒茶素具有抗菌作用，「它與使用生食材的壽司非常相配」；即使在現代的日本，熱茶仍被視為「健康飲食」的一部分。

