迴轉壽司為何一律提供熱茶？專家揭背後原因

迴轉壽司店提供的餐點選擇十分多樣化，但免費飲料幾乎都是熱茶，這其實和飲食習慣無關，迴轉壽司評論家米川信夫表示，熱茶有「清口」作用，能洗去魚肉的油膩感，調整味覺，讓人更容易品嘗出細膩風味；此外，綠茶具有抗菌作用，與生食壽司相當搭配。

日媒《周刊女性PRIME》報導，迴轉壽司餐廳幾乎都只提供熱茶，迴轉壽司評論家米川信夫解釋原因。他指出，早在江戶時代，人們就習慣用茶搭配壽司食用，而綠茶中的兒茶素具有抗菌作用，非常適合搭配生食材的壽司。

米川信夫表示，熱茶有很好的「清口作用」，熱茶可以洗去魚肉的油膩感，讓舌頭保持清爽，更容易品嘗到天然的細膩滋味，相較之下，冷飲容易在口中留下餘味，影響對各種細微風味的感受。

米川信夫也分享熱茶上桌的歷史，早期迴轉壽司餐廳桌上並沒有熱茶壺，多數顧客需要自行去裝茶，再端回座位，但常有人被燙傷，後來餐廳開始在桌上放置熱茶壺，最終演變成現在透過管道供應茶水的模式。

而現在許多迴轉壽司店都使用速溶茶粉，報導指出，這是因為少量的茶粉就能沖泡出濃郁的茶香，而且不用頻繁續水，只要有熱水，顧客就可以自行調節濃度，減輕了員工的負擔，又非常經濟實惠。

