迴轉壽司盲盒盤「全下殺30元」 限時7天開吃

爭鮮迴轉壽司12月23日起推全新菜色，強打冬季限定麻油暖食料理。（爭鮮餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

壽司店為擺脫冷食印象，寒涼冬日開賣一系列暖胃好料，爭鮮迴轉壽司12月23日起開賣融入台味的商品，像是麻油雞湯麵、暖魷一夜干等，更打造「聖誕驚喜盲盒」，讓用餐充滿趣味感；壽司郎主推「新甘覺」4大系列，為對應菜單更新，門市還導入7段式盤色價格帶，現在指定商品最低30元就能開吃。

爭鮮迴轉壽司全新菜色「台味熱情 火熱應援」，首次將日式料理結合台灣冬季進補聖品「麻油」，像是「暖冬麻油雞湯麵」主打現點現做，日式湯頭融合黑麻油香氣；「暖麻油伊比利豬」則把進補元素帶進壽司，伊比利豬搭配鴻禧菇，遇上麻油後香氣更上一層；「暖麻油松露和牛」則以和牛油脂結合麻油與松露的多層次香氣，相當值得嘗鮮。此外，還有多款熱食小點，像是香氣濃郁的「暖蒸酒香花蛤菇」、保留魷魚彈牙口感的「暖魷一夜干」（迴轉限定門市販售），以及鹹香明太子搭配綿密洋芋的「暖焗明太子洋芋」（PLUS限定）。

爭鮮首次推創新玩法「聖誕驚喜盲盒」，12月22日至28日限時一周登場。（爭鮮餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

同時，爭鮮也推出「聖誕驚喜盲盒」，12月22日至28日限時一周登場，每盤30元，只要看到迴轉台上有盲盒盤，就能直接取下，在吃壽司時同步抽禮物，店家表示，裡頭餐點全是特製美味，為保留拆禮物的驚喜感，內容物完全保密，搭配迴台不斷轉動的隨機性，每一圈都有可能出現意想不到的驚喜。

壽司郎順應「新甘覺」菜單更新，推出7段式盤色價格帶。（壽司郎提供／朱世凱台北傳真）

壽司郎「新甘覺」從鮮味、炙燒、酥炸與豐富副餐，為顧客帶來更多元且層次分明的味覺體驗，首先「極の新甘覺」以店內切取為主軸，透過精選魚種、極鮮原味，提供食材本味與鮮味層次的純粹表現；「炙の新甘覺」採現點現做，掌握炙燒瞬間釋放的油脂與旨味，帶來更迷人的香氣層次與口感。「炸の新甘覺」主打店內現炸的豐富炸物，重新定義迴轉壽司中的炸物魅力；「豐の新甘覺」則祭出多款高品質副餐如茶碗蒸、拉麵到甜點，提供多重味覺驚喜。

本次調整中，壽司郎將常態商品擴充至185道，為對應「壽司郎の新甘覺」菜單更新，台灣壽司郎於全台門市導入7段式盤色價格帶，由現行40／60／80／100元4段價格擴充為 30／40／50／60／70／80／100元7段盤價，將基本款、創作料理與高等食材清楚分層，讓不同料理方式能以相符的價格呈現。

