迴轉壽司菜單大改版 5段新盤價「最低30元」加碼扭蛋雙倍玩

藏壽司宣布菜單大改版，新增30元、50元、60元、90元、100元共5段新價位壽司盤。（藏壽司提供／朱世凱台北傳真）

迴轉壽司壽司郎日前推出新菜單更新，於門市導入7段式盤色價格帶，指定商品最低30元，如今藏壽司也宣布菜單大改版，新增30元、50元、60元、90元、100元共5段新價位壽司盤，更推出「扭蛋遊戲雙倍玩」新機制，刺激消費人潮上漲。

藏壽司表示2月5日起將啟動菜單大改版，新增30元、50元、60元、90元、100元共5段新價位壽司盤，總計17款新價位商品上市，原有40元、80元壽司仍會是菜單最大占比；另外，全門市將導入手機點餐，通過手機點餐之商品，全改為一個盤子出餐，同時，以往手機累積抽獎需消費滿200元才可抽獎一次，現在也將適用於價格介於60元壽司盤至90元壽司盤的商品，透過手機點餐60元至90元任一壽司，該盤就能參加手機累積抽獎及投盤一次，等同「扭蛋遊戲雙倍玩」。

廣告 廣告

壽司郎2月4日至2月22日推期間限定「豐盛鮨聚」活動。（壽司郎提供／朱世凱台北傳真）

壽司郎日前對應菜單更新，導入7段式盤色價格帶，指定商品最低30元就能開吃，2月4日至2月22日再推期間限定「豐盛鮨聚」活動，特別推薦春節限定外帶「壽司郎迎春滿懷感蟹盒」，以醋飯為基底，鋪上蛋絲與海苔絲，搭鮭魚卵、松葉蟹肉、紅雪蟹肉，並以大葉與水煮松葉蟹腿肉點綴，層層堆疊出豐富海味；2月6日起全台門市再推《魔物獵人 荒野》盲袋藥水飲料組，凡於內用點購可口可樂、雪碧或可爾必思，即可加購優惠組合價200元；2月9日起單筆消費滿1000元可獲「開運狩獵籤」一張，款式共10款，若抽中「特上幸運」者，可立即換500元折價券一張，限量5萬張。

更多中時新聞網報導

「公益神仙眷侶」包偉銘夫妻延攬姚元浩

替代役男遭輾 同學還原凌晨回訊沒醉

帕拉斯主唱被封「新店金城武」曾月收百萬