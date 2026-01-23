迴轉壽司「自助還收5％服務費」？台壽司郎：服務更好

連鎖迴轉壽司店「壽司郎」微風南山門市26日開幕，同步推出各式優惠，但加收5％清潔服務費制度更引關注。對此，台灣壽司郎23日表示，只有設置特殊系統的門市才會有此費用。

壽司郎在台第56間分店設於微風南山，除有「極上鮪魚大腹」、「生食活鮑魚」特價40元等優惠，消費滿400元可獲限量資料夾、折價小卡等好禮。官方補充，這400元的消費門檻不計入「5％清潔服務費」，折價小卡也只適用於單筆「不含清潔服務費」的消費達300元的狀況。

消息傳開後，不少網友質疑，明明吃迴轉壽司大多是自助，頂多結帳需要店員協助，為何還得加收「清潔服務費」，眾人不滿揚言抵制。

對此，台灣壽司郎總公司23日說明，微風南山門市使用全台首度引進的「DIGIRO數位迴轉壽司系統」，這系統配有巨型螢幕，可讓顧客直接掌握餐點資訊，還有互動小遊戲與小禮物，增加用餐娛樂性。

除此之外，店家未來會提供專人帶位、桌面清潔等服務，環境維護更完善且服務品質更好，因此壽司郎針對微風南山門市加收5％清潔服務費，餐點本身並不另外加收費用，其他一般門市也不會有5％清潔服務費。

