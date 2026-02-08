迴轉壽司「開運盲盒」遭偷開後放回 網批沒品：誰敢吃

台北市 / 綜合報導

迴轉壽司業者近期推出2026開運盲盒，除了餐點外還有開運小物，但民眾目睹有人打開後又把食物放回，直呼噁心。

有網友在社群上抱怨，到知名迴轉壽司用餐，看到隔壁客人偷開盲盒，如果是想要的才拿走，不想要的就放回轉盤，讓他氣得大罵「有夠沒品，這樣誰敢吃」？雖然告知店員，但是店員並未阻止。

