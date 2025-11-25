迴轉失準害車掛彩 男「呼呼」快閃仍難逃警法眼

▲小客車於迴轉時，距離未抓準不慎撞到他車。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中市政府警察局第三分局交通分隊警員張國峰於日前下午15時時許，獲報前往南區高工路處理一起交通事故，報案的42歲許姓男子表示，當天早上他將機車停放在公司附近的路旁，下班準備騎車時卻察覺愛車有些異樣。因平時對愛車呵護備至，他一眼就發現右後車尾出現擦撞痕跡，懷疑遭人碰撞，遂向警方求助，希望能找出肇事者。

▲肇事車輛亦有肉眼可見的車損。

員警獲報後立即調閱周邊監視器，透過畫面顯示，一輛黑色自小客車在迴轉時不慎撞上許男機車，一名男子隨後下車查看，拍了拍車身「呼呼」，還一度調整機車位置，卻未通報警方便逕自離去，警方循線迅速鎖定肇事車輛，並通知71歲陳姓男子前來說明。

廣告 廣告

▲車主對愛車呵護有加，一眼就發現右後車尾出現擦撞痕跡。

陳男向警方表示，他當時到附近拜訪友人，迴轉時因距離未抓準才不慎撞到他車，因下車查看時誤以為對方車損不大，才將車輛扶正後離開，對於未報警處理深感抱歉，並承諾負起後續賠償責任。警方依《道路交通管理處罰條例》第62條舉發陳男肇事未依規定處置，並吊扣其駕照1個月。許姓男子對警方快速查明肇事者也深表感謝。

▲肇事駕駛拍了拍車身「呼呼」，卻未通報警方便逕自離去。

警方提醒，依據道路交通管理處罰條例第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」民眾若不慎發生交通事故時，請務必留在現場並撥打110報警處理，無論事故大小，切勿因車損不知如何處理、認為不嚴重，或因為有車損保險可以交由保險公司處理等理由，擅自離開現場，避免因逃逸行為而面臨更嚴重的法律後果，影響自身權益與他人安全。（照片記者鄭瑞芳翻攝）