迷上台灣便當！中島美嘉這趟來台每天吃 宣告2026攜升級演出襲寶島

日本歌姬中島美嘉甫結束一連兩日在「Billboard Live TAIPEI」的演出，隨即於11月20日召開記者會，宣布明年將展開亞洲巡迴演唱會，提前為出道25周年揭開序幕。台北站將於5月16、17日在台北流行音樂中心舉行，勢必再度掀起搶票熱潮。

中島美嘉透露自己很喜愛台灣，每次造訪都充滿期待。（圖／COME ON JKSSP 提供）

記者會一開始先播放了一段VCR，讓媒體回味今年初的美好回憶。隨後，女神身穿黑色洋裝亮麗登場，一現身便吸引全場目光。她開場向大家問候：「我是中島美嘉，今天很感謝大家前來。」接著官方獻上東方美人香檳、高腳杯及花束歡迎她，「真的很感謝。在值得紀念的日子時，偶爾會跟那個先生一起喝香檳，收到這個禮物很開心」。

廣告 廣告

今年中島美嘉已兩度來台，以歌聲回饋台灣粉絲，對此她說：「因為我非常喜歡台灣，每次來之前都很期待，只是我來的時候總是下雨，希望下次有機會自己旅行時可以遇到晴天。」被問到是否具備「雨神體質」時，她也笑著回答：「好像是這樣，不管去哪裡真的都在下雨。」

中島美嘉宣布明年將展開亞洲巡迴演唱會，再臨台北。（圖／COME ON JKSSP 提供）

儘管台北近日連續降雨，她興致仍然不減，除了到寺廟走走外，更迷上了台灣便當：「每天都請工作人員幫我準備一樣的便當，忘記是什麼名字了，是『有鬍子』的便當。」一說出口，全場立即發出「啊～」的瞭然反應，接著她補充：「這個牌子其實日本以前也有，所以有吃過，也很喜歡，這次來台灣也吃了。」

談到為什麼選擇到寺廟參拜，她表示每次出國，不只在台灣，都會拜訪寺廟，不僅欣賞與日本不同的寺廟之美，也希望表達身為外國人在當地唱歌的敬意，「作為一個來自不同國家的人，我最想傳達的是打招呼的心意，與其說是為了獲得什麼（保佑），更多是帶著『打擾了』的心情」。

中島美嘉承諾明年演出升級，會讓歌迷好好享受。（圖／COME ON JKSSP 提供）

從2001年11月出道以來，中島美嘉明年即將迎來出道25周年，被問到是否準備慶祝活動時，她先愣了一會兒，思考著「有準備什麼呢？」接著在主持人提醒「比方說亞洲巡迴」後，她才恍然大悟說：「啊！對對對。」反應十分可愛。

能在出道25年的重要年份來台開唱，她雖然開心，心裡也難掩不安：「我非常開心，能再次來台開唱真的很高興，只是每次都會擔心觀眾是否會來。我希望有很多人前來觀賞，在那之前還得把身體調整好，所以感覺是一半喜悅、一半擔憂。」

不過在記者會後，她也補充：「我自己還無法預測到時候會怎樣，當然內容已經決定好了，和上次完全不同。我會好好準備，相信上次來過的朋友不會覺得膩，也能好好享受這場 power up 的演唱會，希望大家期待。」

中島美嘉《MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026》亞洲巡迴演唱會，台北站將於5月16、17日在台北流行音樂中心舉行。詳情請鎖定官方社群專頁，G-MUSIC 亞洲旋風(https://www.facebook.com/GMusichkltd)、和協整合行銷(https://www.facebook.com/profile.php?id=100085318329885)。

延伸閱讀

小禎脫口爆「籃籃有男友」 經紀公司急澄清：單身中

胡瓜「誤觸籃籃胸」挨轟 小禎曝內幕：真的不是故意的

胡瓜《大集合》手滑誤觸籃籃胸遭炎上 電視台副總：不會播出