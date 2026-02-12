迷人療癒的質感日常！走進清新系簡約風居家，與毛孩子同棲的舒適生活！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 橡樹空間設計

小編帶你看好宅

這間 45 坪的簡約風居所，是兩位屋主與兩隻毛孩子共同生活的溫暖基地。設計師在理性清晰的空間架構中，融入柔潤的弧形量體，在俐落簡約之中仍保有生活的溫度。另一方面，透過乾淨的線性設計與比例拿捏，使收納量體化繁為簡，視覺上更加輕盈，創造純粹而自在的生活場景。



踏入室內，開闊的公共空間隨即展開。玄關牆面以延伸手法引導動線，自然串連至客廳電視牆，視線一路展開，放大整體尺度感。公共區採開放式設計，整合客廳、餐廳與書房等多元機能，並以移動式家具作為場域界定，讓生活能依需求自由轉換。閱讀、用餐、工作或休息，都能在同一空間中流暢發生，保有彈性也促進互動。



在居家色彩選擇上，以大面積白色作為基底，營造明亮通透的氛圍，再將時尚的灰黑色點綴其中，形塑出溫柔卻堅定的居家個性，也讓空間在日常光影變化中展現不同表情。



考量到貓犬的活動習慣與日常清潔需求，全室鋪設無縫地板，不僅視覺俐落，也大幅提升清潔便利性，讓屋主能輕鬆維持整潔，毛孩子也能自在奔跑、安心活動，真正落實人寵共居的友善設計。



設計師將臥室區大量留白，搭配隱藏式設計降低視覺干擾，延續公領域的純粹質感，使空間更加沉靜放鬆。床頭以鐵黑色燒杉木材質圍塑，俐落冷冽中亦帶有自然溫潤的觸感，為休憩時光注入安定內斂的氣息。

廣告 廣告

小編的最愛

整體空間不追求過度裝飾，而是在留白與細節之間，讓生活慢慢發生。這個家，是人與毛孩子共享日常、一起呼吸的舒適所在，也是簡約風格最溫柔的詮釋。

橡樹空間設計／蔡維哲

地址：高雄市左營區子華路130號1樓

電話：0975192119

Email：Oakdesign0710@gmail.com

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>橡樹空間設計

立即聯絡>>>橡樹空間設計