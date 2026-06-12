迷人的古生物！台大發現台灣特有種「滅絕孔雀」 體型比帝雉更巨大

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台大團隊發現台灣特有種「滅絕孔雀」，成果登上頂尖國際期刊。翻攝蔡政修臉書



演化的歷史長河中，隱藏許多人類未知的物種。台灣大學近期從一件肱骨化石發現一種大型孔雀，其體型比現存最大的特有種鳥類「帝雉」更為巨大，是隸屬於台灣更新世時期已滅絕的物種，此發現顛覆台灣鳥類多樣性與演化認知，登上頂尖國際期刊，團隊將其命名為「滅絕孔雀」。

台大生命科學系與生態學與演化生物學研究所副教授蔡政修，帶領該系大三學生藍詠傑（第一作者），與德國森根堡自然史博物館（Senckenberg Research Institute）學者 Gerald Mayr 合作，發現台灣第一種特有且已滅絕的鳥類—大型孔雀，並正式命名為「滅絕孔雀」（學名：Pavo miejue，miejue 取自「滅絕」的發音）。5月20日刊登於英國皇家學會發行的國際頂尖期刊 Royal Society Open Science《皇家學會開放科學》。

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滅絕孔雀與台灣其他雉科物種的親緣關係和體型比較，Syrmaticus mikado即帝雉。台大提供

台大表示，台灣目前現存鳥類紀錄將近 700 種，其中包含 32 種特有種鳥類，這意味著台灣過往應有更為豐富的特有種鳥類及其演化歷程。然而，過去台灣的鳥類化石紀錄幾乎是一片空白，直到 2021 年，才同樣由蔡政修與 Gerald Mayr 合作發表台灣首件鳥類化石。

台大說明，本次研究仰賴居住於台南的退休教授侯立仁所捐贈的一件保存相當完整且狀態良好的肱骨化石。研究團隊藉由深入的形態分析，證實該化石隸屬於台灣更新世時期已滅絕的大型孔雀物種，首次揭開台灣特有滅絕鳥類的面紗。為喚起大眾對台灣過往滅絕事件的重視，團隊特地將此全新物種命名為「滅絕孔雀」。

台大指出，印在千元大鈔上的「帝雉」是大眾熟知台灣現存最大型的特有種鳥類，但滅絕孔雀的發現，指出台灣生命史中的特有種鳥類曾擁有更巨大的體型。蔡政修與生科系博士生卓義揚也曾發現體長達 7 公尺的特有物種「台灣豐玉姬鱷」（台灣史上最大型爬蟲類）；綜合研究成果，顯示台灣過往生態系曾有眾多類型的大型生物棲息，值得投入夠多深入且系統化的古生物研究。

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