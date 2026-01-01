迷人的花生奶油拿鐵 適合看書的英倫風好氣氛

《雨聲咖啡》英倫風的門面讓人彷彿一秒來到歐洲街頭的咖啡館！這裡的氣氛非常適合看書用電腦，飲料也好喝，一杯花生鮮奶油拿鐵再配上一份提拉米蘇，平平無奇的日子也變得好精緻！

假日的下午，店裡店外幾乎坐滿，生意非常好， 空氣中飄逸著濃濃的咖啡香，光是呼吸就讓人倍感優雅，都市風的輕音樂也很應景，讓人放鬆之餘又覺得沉浸在一種時尚精緻感裡。

點了兩杯咖啡加一份蛋糕。

提拉米蘇

提拉米蘇的蛋糕體不會乾乾的，滋味也不錯，中間的白夾層醇柔香，蛋糕在其襯托之下顯得柔綿可口，最底則是酥酥的餅乾碎，在一片柔嫩中又摻入脆香口感，加上頂上苦苦的可可粉，滋味跟口感都頗有層次。

廣告 廣告

花生鮮奶油拿鐵

最吸睛的是鮮奶油是一整塊的，而且是花生口味的，除了有點奶蓋的感覺，還有個口感，不完全是鮮奶油的狀態，單吃一口就有滿滿花生堅果香，攪拌後整杯的味道好可愛，除了滿滿的咖啡濃香，還有滿滿的濃濃花生香，另有個微微鹹味串起兩者，喝起來微甜微鹹、不會很膩。

芝麻鮮奶油拿鐵

鮮奶油也是芝麻味的，先單喝一口咖啡，微微的酸味，酸味很舒服，而咖啡有種滑滑的口感，鮮奶油本身則有很濃的芝麻味，遑論杯中還有黑黑的芝麻醬，喝起來既有咖啡香，還有濃郁的芝麻香及鮮奶油的柔醇，很好喝，不過跟剛剛的花生拿鐵比起來，雖然也是濃，但香氣厚度不比花生拿鐵，感覺上有比較清爽一點。

雖然兩杯咖啡都好喝，但如果真的要選，我們都覺得花生拿鐵更合心意。

以上，很適合看書用電腦的咖啡廳，分享給大家

雨聲咖啡

地址：臺北市文山區景華街28號

相關連結

台北特色咖啡廳攻略看這篇

藏在普通早餐店的爆滿芋泥吐司

聚餐必來！299吃到飽還不限用餐時間

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！