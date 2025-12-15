台中街頭出現一台外型酷似台鐵EMU500型電聯車的迷你電動車，引發民眾熱議。這台由電動代步車改裝而成的「小火車」，不僅復刻了台鐵區間車的外觀特徵，還能正常行駛。然而，警方提醒，未經核准的改裝車輛上路屬違法行為，最高可處36,000元罰鍰並沒收車輛。民眾看法不一，有人覺得新奇有趣，也有人擔心安全問題。警方強調，若未經合法申報，仍會面臨被沒收的風險！

迷你區間車現身台中街頭！「這款」恐遭沒收，車主圓鐵道夢引熱議。(圖／翻攝threads)

一名鐵道迷在台中街頭打造了一台外型酷似台鐵區間車的迷你電動車，引起民眾熱烈討論。這台深藍色搭配鐵灰色的小型車輛，完美復刻了台鐵EMU500型電聯車的外觀特徵，包括側邊的台鐵標誌、「台中」燈號，甚至保留了區間車車種牌，但實際上是電動代步車改裝而成。雖然這台小火車造型精緻可愛，吸引不少民眾目光，但警方提醒，這種未經核准的改裝車輛上路屬違法行為，最高可處以36000元罰鍰並沒收車輛。

台中街頭打造了一台外型酷似台鐵區間車的迷你電動車，引起民眾熱烈討論。(圖／翻攝threads)

這台迷你區間車已在台中東區、南區道路上被多次目擊。從外觀上看，這台小火車不僅方向燈可以操作，還能正常駕駛移動，車殼下方隱約可見電動代步車的原型。據了解，車主是一名頭髮花白的男子，因夢想成為火車司機而自行改裝車輛圓夢。目擊民眾表示，小火車行駛速度不慢，雖然外型可愛，但也引發安全疑慮。有民眾擔憂：「小朋友有時候好奇跑過去，也很危險。」

車主是一名頭髮花白的男子，因夢想成為火車司機而自行改裝車輛圓夢。(圖／翻攝threads)

對於這種特殊車輛，民眾看法不一。大部分人覺得新奇有趣，但也有人認為安全堪慮。第三分局健康所副所長陳奕宣表示，雖然目前未接獲相關報案與檢舉，但無論是有車牌的電動車或是沒車牌的電動輔具車改裝，在公共道路上行駛都屬違法行為。警方強調，此行為違反道路交通管理處罰條例，將會處以3600至36000元以下罰鍰，並將車輛移置保管。

這台迷你區間車完美復刻了台鐵EMU500型電聯車的特色。(圖／翻攝threads)

這台迷你區間車完美復刻了台鐵EMU500型電聯車的特色，包括其作為台鐵首批不鏽鋼電聯車的特徵，以及駕駛車端面上沒有終點顯示器，只有區間車車種牌的設計。雖然這台可愛的列車在路上行駛時讓人會心一笑，但警方提醒，若未經合法申報，仍會面臨被沒收的風險。

