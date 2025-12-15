中部中心/王俞斐、李柏瑾 台中報導

台中大馬路上，出現迷你版小火車，街頭趴趴走，掀起話題！原來是有民眾把四輪電動代步車，改裝成台鐵區間車的車廂造型上路，只是吸睛歸吸睛，改裝車輛沒有領牌上路，已經觸法，警方將要開罰。





"迷你版小火車"台中街頭趴趴走 警:未領牌將開罰(圖/民眾提供)









台中火車站廣場，出現迷你版小火車，仔細看車輛後方，還有方向燈，駕駛倒車變換方向，操作自如，一旁小朋友，看的目不轉睛。外型幾乎跟台鐵區間車車廂，一模一樣，不只在火車站出沒，台中南區多個區域，都有民眾捕捉到它的可愛身影。

神秘小火車街頭趴趴走 有目擊民眾說是醫療代步車改裝而成但沒見過駕駛(圖/民視新聞)













神秘小火車，街頭趴趴走，仔細看，它其實是一台四輪電動代步車，有目擊民眾說，是醫療代步車改裝而成，只是駕駛到底是誰？





仿真小火車可愛歸可愛 但拼裝車輛沒有領牌其實已經違法警方將要開罰(圖/民視新聞)









仿真小火車，可愛歸可愛，但拼裝車輛沒有領牌，其實已經違法，警方將要開罰。警方補充，沒有接獲民眾報案，因此沒有車主相關資料，會不會是鐵道迷，想開火車，替自己圓夢改造，耐人尋味。









《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

