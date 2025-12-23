迷你聖誕老人送暖虎尾 日比野托嬰中心攜手創世基金會助植物人家庭
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】聖誕節前夕，雲林虎尾充滿溫馨祝福。雲林縣私立日比野國際托嬰中心延續去年愛心行動，連續第二年攜手創世基金會斗六院舉辦「聖誕送暖」活動。23日托嬰中心化身迷你聖誕城，幼童們裝扮成聖誕老人，以可愛歌舞為植物人家庭送上祝福，現場氣氛溫馨感人。
活動由執行長黃俊源與發起引薦人林衍伶經理帶領全體師生、家長參與，虎尾鎮長林嘉弘、縣議員黃美瑤及縣府社會處科長周珈羽到場祝福。黃美瑤議員另加碼捐助5,000元，使本次共募集437份、31箱尿布及710份行膳榜捐款，合計約9萬元善款與物資，全數捐贈創世基金會。
黃俊源表示，秉持「身教重於言教」，希望孩子從小在充滿愛的環境中成長。林衍伶經理也期許透過行動成為「送幸福的人」，讓溫暖在社區中循環。黃美瑤議員說，日比野托嬰中心造福在地家長，讓我們虎尾地區可以有更好的未來。林嘉弘鎮長與周珈羽科長皆肯定日比野匯聚小小力量成就大愛。
創世斗六院副組長陳建地指出，院內安養42位植物人，每年尿布及膳食經費約需650萬元，感謝日比野家長雪中送炭。創世基金會也呼籲社會各界在歲末年終持續伸出援手，共同守護弱勢家庭。
其他人也在看
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 1 小時前 ・ 28
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 50
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 121
魔性早顯露？張文當保全時曾因「沒分到龍眼」恐嚇同事
被認為是鄭捷模仿犯的張文，手段兇殘猶有過之，在北車、捷運中山站商圈狠奪3條人命，而他過往當保全時工作態度不佳，還因為沒分到住戶送的龍眼，恐嚇同事被開除，當時還遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 40
易怒人格？張文當保全 曾因「送龍眼衝突」遭告離職
北車、中山隨機攻擊案兇嫌張文曾任空軍士兵及社區保全，因酒駕遭汰除，工作態度不佳與同事衝突而離職。他性格沈默寡言，曾因住戶贈送龍眼未分到而與白班保全爭執，嗆聲「走著瞧」，讓對方報警提告恐嚇。犯案前一年多無薪資紀錄，靠母親零用錢維生，與家人疏離。住戶觀察，張文對不公平對待敏感，易怒且邊緣，展現特殊人格特質，警方正逐一拼湊案件細節，仍有許多疑點待解！TVBS新聞網 ・ 16 小時前 ・ 54
頂樓追張文沒拿槍！下班警來不及領裝 百貨逆衝手扶梯逮人畫面曝
北捷台北車站、中山商圈19日發生驚悚隨機砍人案，事後凶嫌張文和警方先後進入中山一家百貨頂樓畫面曝光後，引發網友質疑警察為何僅用警棍和手電筒、沒用槍，今（21日）中山一派出所所長李欣鴻受訪回應，表示部分下班同仁獲報來不及領裝就直衝現場，另也有同仁獲報當下依規定不用領槍、防彈背心等，當天員警衝中山百貨密錄器視角也曝光。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 32
丟下機車衝上扶梯追張文！ 所長不忍同仁遭苛責哽咽公布密錄器
中山一派出所所長李欣鴻公布追捕隨機攻擊嫌犯張文的密錄器畫面，還原警方當時衝進誠品南西店的過程。李欣鴻強調，參與行動的同仁已拚盡全力，有些甚至是下班後趕來支援，來不及領取裝備就直接趕赴現場。他懇請社會大眾能給予警察更多支持與鼓勵，肯定警察在危急時刻奮不顧身保護民眾的精神！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 87
張文案追捕畫面曝光！警逆向衝百貨追捕「追到頂樓不制伏」 所長落淚還原真相：他們連槍都來不及領
從警方密錄器畫面可見，員警騎機車趕往誠品現場，途中從無線電得知張文持有利器，且已有民眾遭砍傷。現場百貨人潮騷動、民眾紛紛往出口逃離，警方不畏混亂，逆向衝上手扶梯試圖攔截嫌犯。嫌犯張文19日在台北市北捷及中山站外發動連續隨機攻擊事件，造成4死11傷震驚社會。根據...CTWANT ・ 1 天前 ・ 19
中科作業員自稱張文｢同夥｣預告板南線屠殺辯惡作劇！深夜羈押禁見
[Newtalk新聞] 台北車站及誠品南西店19日晚間發生隨機殺人事件，累計含27歲兇嫌張文共4人死亡、11人受傷。案發後一名任職於中部科學園區的張姓作業員涉嫌在社群平台發文自稱是兇嫌張文的「同夥」，並巨細靡遺地羅列原本規劃在板南線進行大規模殺戮的計畫，甚至以挑釁語氣感嘆：「難怪同夥表示失敗」。台中地檢署於21日拘提張姓男子到案，檢方認為其罪嫌重大且具備反覆實施恐嚇之虞，向台中地方法院聲押聲押，法官裁定羈押禁見。 由於張姓男子發文內容精確對應19日當晚中山站外的無差別攻擊事件，不少網友擔憂張文仍有「隱藏共犯」在逃，造成社會極大動盪。新北市政府警察局三峽分局在接獲報案後迅速啟動專案小組與地檢署展開跨境聯合調查，透過數位足跡鎖定現年43歲、於中科園區擔任作業員的張姓男子，並於21日上午前往張姓男子位於台中市清水區的住處執行拘提與搜索，現場查扣張姓男子的手機進行數位鑑識 ，張姓男子則辯稱只是一時好玩惡作劇。 中檢指出，20日上午7點2分接獲民眾報案，1名暱稱「rleioutalf710902」的網友在Threads留言刊登「不一樣吧！原計畫板南站內～且在5點鐘開始～所以原計畫是5點鐘開始到7新頭殼 ・ 1 天前 ・ 29
「無業」張文砸逾25萬租屋.買裝備 錢哪來？警追金流
台北市 / 綜合報導 警方追查台北車站及誠品南西隨機攻擊案，著重張文的金流到底從哪來，他從去年6月起就辭掉保全工作，後續仰賴媽媽每季給的3萬元生活費，不過在今年1月，北上租屋每個月就要花1.7萬，再加上購買裝備、入住旅館等等開銷，花費超過25萬。據了解，他生活疑似極盡節儉，除了維持生命的必要開銷外，其他部分全部投入隨機攻擊的計畫內，不過警方掌握郵局帳戶後發現他雖然金流單純，但曾經到ATM存款，可以證明他有一定的經濟來源。手拿豆漿站在櫃台前，打開錢包掏出千元大鈔，再往裡頭翻找疑似想從裡頭挖出零錢結帳，張文犯案前現身台北市中山區一處超商，悠哉呆坐店內10分鐘，這是他行兇前最後一餐，消費習慣看似都使用現金，警方追查金流遇上難關。員警VS.民眾說：「快點下去，3樓正在疏散中，動作快，裡面的人。」張文犯下隨機攻擊案件，在台北車站隨身行李箱裡頭，裝滿煙霧但和汽油彈，警方追查總裝備要價不斐，台北市刑大大隊長說：「今年的1月中旬，購買一箱24顆的煙霧彈，每一顆煙霧彈值新台幣2千，合計4萬8。」警方查出他一年半前開始計畫，算一算一月入住的租屋處年房租大約20萬，加上一整箱24顆煙霧彈要4萬8千元，犯案前投宿旅館也花了5千7，加總起來還沒算上其他裝備就已經，砸下超過25萬，但去年6月他辭掉月薪4萬的保全工作後，就沒薪資申報紀錄。警方追查張文使用的中華郵政帳戶中，除了媽媽每季提供的3萬塊金援，僅有2-3個來往過的帳號，金流單純不過也發現他曾到ATM存款，可以證明他有一定的經濟來源，另外追查的冷錢包，並未發現張文使用虛擬幣。記者VS.張文父母說：「(有知道兒子的近況嗎)，(有了解到是為什麼會做出這種事情嗎)。」現身殯儀館畫面，張文的父母透露，已經兩年沒和兒子聯繫，偶爾給予的金援，竟疑似被省吃儉用存下來，間接成了隨機攻擊的資金，縝密計畫奪走3位無辜民眾寶貴生命，警方持續抽絲剝繭，要釐清究竟是否真是「孤狼犯案」。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前 ・ 1
國中生傷頸案一審乾哥判9年.乾妹8年 二審今早宣判
新北市 / 綜合報導 新北市2年前震驚社會的校園命案，今(23)日上午將二審宣判。行兇的郭姓乾哥與涉嫌教唆的林姓乾妹，新北地院認定2人殺人犯行，一審依殺人罪各判9年及8年，全案經上訴二審，兩人還是認為自己沒有殺人犯意，高院審理1年多後將在今早宣判。受害身亡的楊姓男同學父母曾指出，感受不到2人的悔意，也盼司法還兒子公道。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前 ・ 3
果然壞人？張文案後「士林夜市男持刀亂逛」 警迅速逮人
即時中心／林耿郁報導張文行兇案引發社會人心惶惶，如今又有人持長刀在街上行走！台北市熱鬧的士林夜市，今（22）天凌晨竟有一名男子，手持長刀在街頭來回閒晃。警方獲報後立即循線展開追查，2個多小時即逮捕涉案人，移送法辦。民視 ・ 1 天前 ・ 9
北捷隨機砍人事件「模仿效應」？ 高雄一男子先縱火再揮刀遭制伏
[Newtalk新聞] 前天台北捷運才發生隨機砍人事件，全國民眾對公共安全高度警覺，不料今(21)日下午3時30分左右，高雄市鼓山區也發生一起嚴重危害公安事件。一名男子疑似先在壽山街一帶人行道縱火後離開現場，隨後竟手持約40公分長的西瓜刀，騎乘未懸掛車牌的機車且未配戴安全帽，再度返回火警地點，企圖對第一線救災人員施暴，行徑極為囂張，犯案手法與張文如出一轍，幸好在警消與民團合力下，犯嫌被制伏送辦，但令人擔心所謂的「模仿效應」是否已出現。 高雄市政府消防局鼓山消防分隊小隊長楊家昌、隊員林家慶、曾濬權、役男黃品祐，案發當時先行到場進行滅火與警戒作業，民力團體「中華戶外探險協會雲豹工作隊」亦依平時訓練，在周邊路口協助交通引導與現場管制，但隊員第一時間察覺該名男子行為異常，立即上前攔阻，嫌犯隨即揮舞刀械，意圖攻擊小隊長楊家昌，現場情勢一度失控。 所幸一旁有熱心男子臨危不亂，果斷以柔道「大外割」將嫌犯壓制在地，隨後高雄市政府警察局鼓山分局新濱派出所員警也迅速趕抵現場，立即噴灑辣椒水，並與民力團體及民眾合力制伏嫌犯，成功阻止一場可能的重大傷亡危機。 嫌犯落網後情緒仍相當激動、言語失控，警方隨即依法將新頭殼 ・ 1 天前 ・ 6
當街頭飄香，他們卻只有冷清...邀你認購2026公益年菜 溫暖弱勢老小的除夕夜
除夕夜，當街頭巷尾飄散圍爐的飯菜香、歡笑聲此起彼落時，對弱勢家庭而言，卻是整年最安靜、孤單的一晚。受困於經濟拮据或失親無依，許多獨居長輩與困境家庭的孩子，面對的是空蕩蕩的餐桌。他們不敢奢望豐盛的年夜飯，只能以簡陋飯菜果腹；窗外的喧囂熱鬧，映照他們無助與孤寂。Yahoo奇摩新聞 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
捨身阻攻擊殞命！余家昶從小義氣助人 母淚曝常告誡「你這樣很傻」
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷，其中57歲余家昶生前義勇肉搏阻止，反遭27歲嫌犯張文被活活刺死，成為首位罹難者。余母透露，余家昶自小跟著擔任軍職的父親有著助人為樂的精神，見到別人吵架也會挺身而出伸張正義，她曾多次告誡兒子「你這樣很傻」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 3
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、美樂地親子農場、礁溪溫泉燈花季、空山祭、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、美樂地親子農場、沐心泉白雪木花季、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 1
拿北捷攻擊鬥爭蔣萬安？簡舒培大翻車 他3點開轟：在打賴清德臉
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻認為台北市警方處理出了問題，對此，國民黨前發言人鄧凱勛3點開嗆簡舒培，拿憾事當惡鬥素材，昔嗆總統賴清德「超級蠢」，今又借題拐彎罵總統，是在打總統賴清德的臉嗎。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 27
白目沒藥醫！ 自嗨計畫隨機殺人2小時 台中43歲作業員遭羈押
北捷張文隨機殺人案釀4死慘劇，引發全台社會高度恐慌。台中一名43歲張姓作業員在社群平台Threads上揚言，原本計畫要在板南線進行長達2小時的大規模隨機殺人，內容極度驚悚，嚇壞不少民眾。張男落網後辯稱只是好玩，但台中地院法官認定其行為嚴重危害社會安全，昨（21日）深夜裁定羈押禁見。張男一句「好玩」的白目行徑，最終讓自己得在冷冰冰的看守所裡度過。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2
騎士遭割喉亡！ 姊再留字條悲嘆「冬至只能幫你供奉…」｜#鏡新聞
北市發生隨機砍人案，事發案地點中山站從今天(12/22)下午設置「安心關懷小站」，希望協助民眾走過創傷，而事發後第一個上班日，路過誠品南西的上班族依然害怕甚至哽咽，在百貨轉角喪命的37歲白衣騎士，他的姊姊今天(12/22)再度留下字條，悲嘆今年冬至，只能在弟弟的牌位前供奉。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
恐懼、失眠！4專業心理師進駐中山站 即起開設「安心關懷小站」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台北捷運19日發生重大突發公共安全事件，造成4死11傷，由於地點就在人潮眾多的中山站，部分民眾因親歷或目睹事件過程，可能出現恐懼、驚嚇、失眠等心理衝擊，台北市衛生局今（22）日有最新心理支持與關懷措施上路，由4位專業心理師進駐中山站R7出口開設「安心關懷小站」，提供心理關懷、支持與諮詢，每天服務從下午1點開始，至晚間...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 3