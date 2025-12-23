迷你聖誕老人送暖虎尾 日比野托嬰中心攜手創世基金會助植物人家庭

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】聖誕節前夕，雲林虎尾充滿溫馨祝福。雲林縣私立日比野國際托嬰中心延續去年愛心行動，連續第二年攜手創世基金會斗六院舉辦「聖誕送暖」活動。23日托嬰中心化身迷你聖誕城，幼童們裝扮成聖誕老人，以可愛歌舞為植物人家庭送上祝福，現場氣氛溫馨感人。

活動由執行長黃俊源與發起引薦人林衍伶經理帶領全體師生、家長參與，虎尾鎮長林嘉弘、縣議員黃美瑤及縣府社會處科長周珈羽到場祝福。黃美瑤議員另加碼捐助5,000元，使本次共募集437份、31箱尿布及710份行膳榜捐款，合計約9萬元善款與物資，全數捐贈創世基金會。

黃俊源表示，秉持「身教重於言教」，希望孩子從小在充滿愛的環境中成長。林衍伶經理也期許透過行動成為「送幸福的人」，讓溫暖在社區中循環。黃美瑤議員說，日比野托嬰中心造福在地家長，讓我們虎尾地區可以有更好的未來。林嘉弘鎮長與周珈羽科長皆肯定日比野匯聚小小力量成就大愛。

創世斗六院副組長陳建地指出，院內安養42位植物人，每年尿布及膳食經費約需650萬元，感謝日比野家長雪中送炭。創世基金會也呼籲社會各界在歲末年終持續伸出援手，共同守護弱勢家庭。