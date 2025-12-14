迷你裙遮不住！廟會辣妹熱舞「白色底褲全露出」 21秒片瘋傳

生活中心／朱祖儀報導

廟會辣妹穿迷你裙熱舞，結果露出白色底褲。（圖／翻攝自紀錄廟會文化粉絲團臉書）

台灣部分廟宇舉辦活動，會請來歌仔戲團、電子花車等，希望可以吸引更多人潮。近來粉專「紀錄廟會文化粉絲團」分享一段影片，看到有辣妹在廟宇前熱舞，不過她們的裙子卻短到不行，白色底褲全露在外面，掀起兩派網友論戰。

粉專「紀錄廟會文化粉絲團」在臉書分享一段影片，看到一群辣妹上半身穿著白色背心加上牛仔外套，下半身卻是超短迷你裙，正面勉強可以遮住裡面的白色底褲，不過一轉身就全露了出來，裙長明顯不夠，短短21秒影片吸引71萬人觀看。

網友紛紛表示，「跳的可以，衣服不行」、「真的不是很好看」、「如此的表演感覺相當不得體」、「到底是給神明看還是給金主看」、「陣頭文化這樣下去，反而會讓更多人排斥」、「我怎麼覺得神明沒有很想看這個」、「謝神一定要這樣子嗎？往往都是人想看才會物化女性。」

還有人擔憂，「扭曲的廟會文化」、「廟會這樣子是不是越來越走鐘了啊」，但也有民眾幫忙緩頰，「沒看錯的話應該都有穿上膚色的褲襪，別看到短裙就以為看到了什麼，要看短裙跳舞去棒球場比較實際」、「其實這樣穿尺度並沒有很大，只是巧妙的搭配讓人感覺什麼都看到了，其實什麼都沒看到。」

