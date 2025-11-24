迷你足協涉詐千萬元 追回2萬

袁茵、黃及人／台北報導

立院民眾黨團總召黃國昌24日表示，迷你足球協會共取得體育署（現運動部）7589萬元補助，卻充斥造假、灌水等單據，詐領高達1614萬7164元，體育署今年3月聲稱迷你足協去年已繳回103萬元，但7月行政院訴願決定書可得知僅繳回2萬元，甚至允許分期付款，他質疑運動部、檢調「碰到民進黨新潮流就軟腳」。運動部回應絕無包庇或拖延，該案已進入司法調查。

黃國昌提及，迷你足協民國105年至112年共獲體育署補助7589萬元，卻充斥造假、灌水、名實不符的單據，金額達1614萬7164元；他113年3月質詢體育署揭露弊案後，體育署包庇拖延10個月，才以密件表示去年11月26日完成查核報告。

他痛批，運動部次長、前體育署長鄭世忠備詢時曾說，會對迷你足協內部懲處和追回詐領補助，但至今年11月備詢，連做了什麼懲處都答不出來。

黃國昌指出，體育署今年3月書面回覆顯示，迷你足協去年8月26日繳回103萬元，但今年7月政院訴願決定書卻載明到7月只繳回2萬元，根本公然說謊，透過不斷追問才坦言，第一筆款項要今年底才會繳完。另有一筆1410萬7011元詐領款項，民進黨政府竟同意分10年償還，「面對自己人可說呵護備至，且前幾年都只還零頭，要到119年才開始還大筆金額」，質疑分期償還是否只是緩兵之計。

黃國昌說，從內政部函文，迷你足協近2年都提不出理監事會議紀錄、會計師查核報告，令人懷疑迷你足協真仍在運作嗎？若已無運作，如何償還詐領補助？此案罪證確鑿，檢調卻還在沉睡，是否碰到民進黨新潮流就軟腳。

運動部回應絕無包庇或拖延，除清楚說明溢領補助款繳回方式，同意分期付款係參採法規及與會計財務專家學者合議討論，並以能追討全部欠款為前提才同意，全民運動署也請迷你足協依據規畫期程繳回溢領款項。