迷你足協詐千萬補助 黃國昌轟：運動部至今只討回2萬

民眾黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（24日）表示，之前踢爆體育署（運動部）每年補助長期被民進黨新潮流系把持的迷你足協協會上千萬，涉詐領金額達1,614萬7,164元，但揭露該案後，體育署不斷拖延包庇，前體育署長鄭世忠稱會進行內部懲處和追回詐領的補助，至今卻沒什麼懲處，還公然說謊稱已繳回103萬，但到今年7月為止只繳回2萬，可說是綠色執政貪腐保證的冰山一角。

黃國昌上午召開「詐領千萬分十年還？罪證確鑿檢調沉睡！」記者會指出，我國體育改革八年多過去，在民進黨張燈結綵、慶祝運動部成立同時，對自家人嚴重違法卻避而不談，牽涉到自家人就是能拖就拖、能混就混，能包庇就包庇。

廣告 廣告

黃國昌說，迷你足協每年從政府取得高額補助，2016年起至2023年總共取得7,589萬體育署的補助。然而，其中卻充斥以造假、灌水、名實不符的單據詐領補助之弊端，詐領金額高達1614萬7164元。2024年3月質詢體育署揭露此弊案後，體育署不斷拖延包庇，整整拖了十個月，才以密件的形式回稱在2024年11月26日完成查核報告。

黃國昌砲轟，鄭世忠去年備詢時曾說會針對迷你足協進行內部懲處和追回詐領的補助，但直到今年11月備詢，連做了什麼懲處都回答不出來。此外，體育署在今年3月回覆的書面資料表示迷你足協已在2024年8月26日辦理繳回103萬，但從今年7月行政院訴願決定書可清楚得知，到7月為止只繳回2萬，公然說謊，莫此為甚，在不斷追問下才坦言第一筆款項要到今年年底才會繳完。

黃國昌批，除了第一筆詐領的款項外，另一筆金額高達1,410萬7,011元的詐領款項，不知行政部門是怎麼「佛心來著」，竟然同意分期十年償還，通常面對人民積欠公法上金錢債權時是追殺到底，馬上要求全額繳回，面對自己人可說是呵護備至，且前幾年都只還零頭，要到2030年才開始還大筆的金額，這不是放水什麼才是放水、這不是包庇什麼才是包庇？

他質疑，分期償還是否只是緩兵之計，因為從內政部的發函，迷你足協近兩年都提不出理監事會議紀錄及會計師查核報告，令人懷疑迷你足協真的還有在運作嗎？如果沒有運作，如何償還詐領的補助？

黃國昌強調，此案罪證確鑿，檢調卻還在沉睡，令人質疑是否碰到民進黨新潮流就軟腳，迷你足協的詐領弊案更可以說是綠色執政貪腐保證的冰山一角，檢調單位和運動部應該要給人民一個交代。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

慈湖、頭寮謁陵追思兩蔣 鄭麗文轟民進黨「台灣民主破壞者」

中日關係緊張 黃國昌：日方希望和平落幕 台灣應重視區域穩定