迷你足協詐領千萬補助分10年還？ 黃國昌怒轟運動部放水檢調還在睡

黃國昌踢爆迷你足協詐領國家補助超過千萬，還可分十年償還。（圖：黃國昌臉書）

民眾黨立委黃國昌今天（24日）踢爆，迷你足協詐領國家補助超過千萬，還可分十年償還，痛批運動部放水包庇，罪證確鑿檢調還在睡。

黃國昌爆料迷你足協接受政府補助，其中有1614萬元經查核，認為違規需繳回，竟然可以分十年還，痛批運動部縱容。

黃國昌表示運動部都知道，但都是自家人，因為是民進黨新潮流挺的，誰敢去追，他也指控民進黨把國庫當作小金庫，只要顏色對了，什麼都可以，雖然罪證確鑿，單據都是假的，但檢調還在睡，只要是綠色的，動都不敢動，碰到新潮流，差點沒跪下來。

黃國昌最後也引用電影台詞，「旁證、求證、主審，全部都是我的人，你們要怎麼跟我玩」，狠酸這件事情反映綠色執政，就是貪污腐敗保證的冰山一角。