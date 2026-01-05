迷你足協詐領1614萬分10年償還？黃國昌批運動部草率決策：2年沒開會哪來的錢

民眾黨立委黃國昌日前踢爆迷你足協詐領體育署補助高達1614萬元，而體育署竟同意其分10年償還，他今（5）日於立法院質詢運動部次長黃啟煌時再度質疑，迷你足協已經連續兩年連會都開不起來，處於無法正常運作的狀態，質疑連會都開不起來，錢怎麼可能還得出來？

黃國昌表示，當時前總統蔡英文在2017宣示要進行體育改革，當時說協會的存在是為了幫助選手而非壟斷資源，不能好好照顧選去的協會就會叫他改革，但如今中華民國足球協會卻被爆出積欠球員出場費和獎金，國家級的選手出去比賽，出場費沒有拿到，竟然還收到扣繳憑單，這件事情他揭露以後，教育部體育署能拖就拖，審計部查帳後認為茲事體大才移送檢調，質疑現在經過一年多，還要調查多久。

黃國昌另外指出，他在 2024年3月就已進行公開檢舉涉嫌單據造假，但教育部體育署在長達十個月的時間內九度推拖不給資料，直到用凍結預算才交出來，竟然還以密件遮掩，害怕國人知道迷你足協用假單據污了1600多萬，更誇張的是他每一次質詢，政府都說有追回來，但實際上僅追回53萬元，認為政府對該協會的過於寬容。

黃國昌續指，針對迷你足協的欠款，運動部竟然同意讓他以「十年分期付款」的方式償還，質疑以後是不是所有協會都可以比照辦理，拿假單據污錢之後，難道是因為背後有靠山，才可以把貪污的錢還可以分十年償還。黃國昌強調，涉及犯罪行為在法律上屬於共同侵權行為，應負連帶損害賠償責任，政府不應隨便與其簽訂這種極度寬鬆的還款協議，況且迷你足協已經連續兩年連會都開不起來，處於無法正常運作的狀態。質疑連會都開不起來，錢怎麼可能繳得出來？要求運動部在一個月內找出當時做出此項還款協議決策的會議記錄，並送到辦公室。

