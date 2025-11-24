迷你足協詐1614萬！黃國昌爆內幕：只還2萬
[NOWnews今日新聞] 民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（24）日召開記者會重砲指控，迷你足球協會近年來向政府申請高額補助，卻被查出大量「造假、灌水、名實不符」的單據，藉此詐領補助款，累計涉及金額高達1614萬7164元。體育署（現改為運動部）今年3月對外宣稱，協會已繳回103萬元，但實際上截至今年7月僅繳回2萬元，甚至還同意迷你足協可以「分期償還」1410萬元的詐領款項。
黃國昌指出，體育協會亂象長年不絕，早在2017年8月立法院三讀通過《國民體育法》修法，其中的核心訴求就是推動協會改革，但8年時間過去，狀況仍未改善。他直言，長期由民進黨新潮流系統掌控的足球協會問題叢生，甚至鬧到連國腳都因此離隊，可見問題根深蒂固。
黃國昌接著提到，迷你足球協會自2016年至2023年間，向體育署取得高達7589萬元的補助，但卻在其間以大量不實單據「詐領」政府經費。去年3月，黃在質詢教育部體育署揭露此案，但體育署長期拖延，疑似包庇，直到2024年11月26日才以「密件」形式完成查核報告，整整拖了10個月之久。
黃國昌痛批，現任運動部次長、前體育署署長鄭世忠，去年承諾會懲處並追回補助，但今年11月再度備詢時，卻連任何懲處內容都答不出來；更誇張的是，體育署今年3月聲稱，迷你足協已於去年8月26日繳回103萬元，但行政院在今年7月的訴願決定書卻證實，協會至今僅繳回2萬元，顯見是公然說謊；經多次追問後，官方才坦言第一筆款項要到今年底才會補齊。
黃國昌怒斥，更令人瞠目結舌的是，除了第一筆詐領款外，還有另一筆1410萬7011元的詐領金，竟獲民進黨政府批准可分10年償還。他怒轟，綠營不斷袒護自己人，而且前幾年償還金額僅是零頭，要到2030年才會開始繳大筆的錢，「這不是放水什麼才是放水、這不是包庇什麼才是包庇」？
黃國昌強調，迷你足協的詐領弊案證據明確，但檢調卻遲遲無動於衷，令人懷疑是否一遇到民進黨新潮流就「腳軟」？他直言，此案只是綠營執政下，貪腐問題的冰山一角，檢調及運動部必須給社會一個清楚交代。
