迷信「稀釋血液」川普猛吞阿斯匹靈 醫：劑量再高也沒差 反招這風險

美國總統川普在專訪中透露，已連續25年每日服用325毫克阿斯匹靈。路透社



美國總統川普近日在接受外媒專訪時透露，自己已連續25年每天服用325毫克阿斯匹靈（aspirin）。不過，醫師表示，服用低劑量與高劑量阿斯匹靈，在抗凝血、讓血液清澈效果一致，高劑量反而可能增加腸胃不適與出血風險。

美國總統川普近日在接受《華爾街日報》專訪時透露，自己已連續25年每天服用325毫克阿斯匹靈（aspirin），劑量明顯高於醫院建議的劑量，儘管醫療團隊建議減量，但他顯然有自己的看法，並解釋這麼做是因為不希望「濃稠的血液流過心臟」，希望血液能保持清澈、順暢。因為他認為，阿斯匹靈有助於稀釋血液。

廣告 廣告

現年79歲的川普。他在專訪中坦言，目前每天服用的阿斯匹靈為325毫克，遠高於梅約醫院（Mayo Clinic）建議60歲以上族群預防心血管疾病的81毫克低劑量。即使醫療團隊多次建議減量，他仍堅持多年用藥習慣，並笑稱自己「有點迷信」，已經這樣吃了25年。

川普解釋，他認為阿斯匹靈有助於稀釋血液，「我不希望流過我心臟的是濃稠的血。我想要清澈、順暢的薄血流過心臟，這樣說清楚嗎？」

不過，台灣動脈硬化暨血管醫學會理事長、台大醫院心血管中心心導管室主任王宗道解釋，臨床建議的阿斯匹靈劑量多為81至100毫克。相關研究顯示，低劑量（81~100毫克）與325毫克高劑量在抗凝血效果上相同，「劑量提升再高也差不多」。

王宗道提醒，阿斯匹靈的副作用會隨著劑量增加而明顯上升，包括腸胃不適與腸胃道出血風險，因此並不建議長期使用高劑量。他表示，阿斯匹靈已有超過百年使用歷史，是相當成熟的藥物，但在台灣，不少民眾因其常被用作止痛、消炎藥，或擔心傷胃而產生誤解，導致台灣人其實是不太想吃阿斯匹靈，反而忽略了它在心血管保護上的重要角色。

王宗道說，雖然目前也有其他抗血小板藥物，如「保栓通」，但健保給付條件較嚴格，且在預防心血管事件的效果上，與阿斯匹靈相近。針對川普長期服用高劑量的情況，王宗道分析，美國人普遍體型較大，用藥劑量較高確實存在可能性，但阿斯匹靈在台灣屬處方用藥，不建議民眾因名人說法或新聞報導自行仿效。

王宗道也提醒，阿斯匹靈主要適用於已確診心血管、腦血管或周邊血管疾病的患者，例如血管狹窄超過50%、曾中風、心肌梗塞或已放置支架者。若僅為保養用途，仍須審慎評估腸胃出血風險，目前也沒有明確證據支持「非吃不可」。他強調，服藥應於飯後進行，並留意是否出現胃痛、黑便等症狀，若有出血疑慮，應立即就醫。

更多太報報導

川普關稅又退縮！義大利麵92%稅率下調至個位數

川普自曝大量服用阿斯匹靈 稱後悔接受電腦斷層掃描

2025最後一天還是要打！美軍再度攻擊委內瑞拉運毒船5人死亡