迷因版主、女網友發「濺血圖卡」恐嚇京華城案法官 一審判決出爐

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

台北市前副市長彭振聲妻子在京華城案開庭當日墜樓身亡，引發臉書粉專「迷因台式民主」39歲版主戴瑞甯不滿，竟將偵辦京華城弊案的11位檢察官照片連同姓名、個資製圖，並後製「血痕」，發布在網上要大家記住，另製作3名法官的圖卡；而圖片又遭台中41歲女子林惠珠加上「命債、命還」等字眼後，與男友周男轉發。北院今（13）日依判戴瑞甯6月徒刑，緩刑2年，支付公庫10萬元；林惠珠判5月徒刑，緩刑2年，支付公庫8萬元。

廣告 廣告

北院今日依判戴瑞甯6月徒刑，緩刑2年，支付公庫10萬元；林惠珠判5月徒刑，緩刑2年，支付公庫8萬元。（圖／翻攝畫面）

因不滿京華城案導致被告之一彭振聲的妻子墜樓身亡，「迷因台式民主」版主戴瑞甯合成多名審理該案司法官的染血圖卡，而該貼文遭到待業護理師林惠珠加註「命債命還」轉貼。戴瑞甯出庭時聲稱，做案動機是因不滿彭振聲妻子墜樓身亡，染血圖卡上的血跡代表彭妻的血，藉以代表這起不幸悲劇，並非想加害司法官。戴瑞甯也為自己過激的行為認罪，且向受害司法官以及社會大眾、家人道歉。

而被告林惠珠在開庭時自稱「很慚愧」，承認自己一時情緒失控便轉貼該文章，造成恐慌，甚至讓父母為其奔波。林惠珠表示，她在羈押期間深刻反省，理解民主自由仍不可發表過激、甚至傷人等言論；懇求法官給予改過自新的機會。其辯護律師主張林女案發後主動去警局報到，請法官考量林女有悔意、願虛心彌補等犯後態度，給予輕判與緩刑。

更多FTNN新聞網報導

「小英男孩」獲北院裁定300萬元交保 凌晨完成手續離開北院

不滿分手釀命案！內湖狠男連刺19刀殺死前女友、冷眼旁觀抽菸…下場曝光

因京華城案遭押！律師嗆檢方「不把人當人看」：沈慶京像畜牲被綁在床上

