迷因變洗腦神曲！潤少、LilHAO《歐恩調》玩諧音哏 春風認證：很有料！

潤少攜手「夜店王子」LilHAO，將超夯的網路迷因諧音梗「Up and Down」改編為全新單曲〈歐恩調〉。混血兒娛樂提供

最有街頭氣派的饒舌歌手潤少攜手「夜店王子」LilHAO，將超夯的網路迷因諧音梗「Up and Down」改編為全新單曲〈歐恩調〉。這首歌不只節奏中毒，更將空耳笑話轉化為帥氣度破表的音樂作品。兩人笑稱，當初看到網友將英文翻譯成「歐恩調」覺得太幽默，沒想到創作過程中靈感噴發，決定要把這股網路熱潮推向極致，讓迷因梗也能變成循環播放的潮流神曲。

人生起伏比作跳跳車！硬漢心聲大公開：壓力再大也要Chill著過

〈歐恩調〉不單只是搞笑，歌詞中更深埋了兩人的「硬漢心聲」。潤少與LilHAO將人生的起伏磨難比喻成改裝車（Lowrider）上下晃動的節奏，記錄他們從街頭打拼至今的心路歷程。

兩人表示，即使生活再震、壓力再大，也要用開玩笑的方式將傷口蓋過去，維持最Chill的節奏。這種「用幽默反擊生活」的在地嘻哈精神，正是這首歌希望能帶給聽眾的正面能量。

夜店王子 LilHAO新造型頭髮上鑲滿珍珠。混血兒娛樂提供

LilHAO珍珠頭造型預約流行標竿！大老闆春風認證「很有料」

除了聽覺震撼，MV視覺同樣亮點十足。LilHAO這次在造型上花招百出，特別在頭髮上鑲滿閃亮珍珠，展現既有態度又不失貴氣的「嘻哈時尚感」，強大氣場直接預約明年年輕人的穿搭標竿。

當潤少被問到「混血兒」大老闆們的反應時，他幽默回應，雖然不確定老闆是否覺得有創意，但老闆說「很好聽」就夠了。LilHAO更透露，連玖壹壹春風哥聽完後都認證這首歌「很有料」，讓兩人信心大增，表示完全不擔心市場反應。〈歐恩調〉目前已在各大數位平台正式發行。



