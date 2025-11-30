迷失路口的兩張小臉 平鎮宋屋所員警細心護回家
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市平鎮區一名施姓男子因從事大夜班工作，昨(29) 日白天抓緊時間在家補眠休息，未料家中兩名年幼孩童竟趁著父親熟睡時悄悄溜出家門玩耍。原本以為只是到附近晃晃，卻因天色漸暗、巷弄複雜，兩兄妹越走越不熟悉，最後迷失方向，只能呆呆站在路旁，顯得無助又慌張。所幸平鎮警分局宋屋派出所巡邏員警即時發現，透過耐心安撫與地毯式訪查，在社區保全的協助下，成功將兩名幼童平安送返家中，化解一場驚險插曲。
當天下午的氣候微涼，路燈逐漸亮起，宋屋派出所警員余政鋌及潘柔涵在傍晚巡邏行經平鎮區復旦國小附近時，注意到兩名年齡僅五、六歲的孩童站在路邊，一臉害怕、眼眶含淚。兩位員警直覺不對勁，立刻停車上前關心。兩個孩子看到警察時情緒瞬間潰堤，不停抓著警員的制服尋求安全感。為避免他們在馬路旁受驚或遇到危險，員警先將兄妹帶上警車，溫柔地用零食與聊天安撫情緒，讓他們能稍微冷靜下來。
雖然兄妹倆能說出父親的姓名與電話，但因年紀太小、敘述不清，無法提供正確住址。而警方多次撥打家長電話皆無人接聽，為了儘快找出孩子的家，兩名員警決定先以巡邏車載著孩子在周邊巷弄逐一搜尋，並向沿線住戶與店家詢問，展開俗稱「地毯式訪查」的方式。就在搜尋過程中，當警方巡至附近一處社區時，警衛一眼就認出這對兄妹，稱平時常看到阿公帶他們到公園玩，並表示應能協助指出住處方向。警方聽聞後大大鬆了一口氣，在警衛的協助下，很快便找到了孩子的家。
員警按響門鈴時，施姓父親睡眼惺忪地出現在門口，當看到警方帶著自己的孩子站在眼前時，瞬間嚇醒，臉色大變。施父焦急地向警方道歉並說明，自己昨夜剛上完大夜班，身體疲累才會熟睡不察，而兩個孩子可能因好奇或想外出玩耍，趁他休息時自行開門跑出去。他對此十分自責，也感謝警方與社區保全的熱心協助，讓孩子能在最短時間內被安全尋回。
警方也提醒家長，家中若有年幼孩童，務必留意門鎖、門栓或加裝安全裝置，避免孩子在無人看顧下自行外出。尤其家長若因工作需要補眠，更應事先安排基本的防護措施，以免再度發生危險情況。此次事件雖然一度驚險，但在警方暖心協助下圓滿落幕，也再次展現平鎮警分局守護城區安全、關懷弱勢族群的用心與效率。(圖/警方提供)
