迷客夏「豆漿紅茶」7-ELEVEN買得到 樂天小熊餅「北海道牛奶風味」新登場

在忙碌的日常裡，一杯飲料、一口甜點，往往成為支持人們繼續前行的小確幸。從早餐桌上的豆漿紅茶，到辦公室咖啡裡滴入的牛奶球，再到午後甜點時刻的小熊餅乾。這次盤點的美食新品，讓你無論是在通勤路上、工作桌前或宅家休息時，都能輕鬆感受幸福滋味。

迷客夏首次將招牌「朝等系列」飲品帶進7-ELEVEN便利商店，推出全新瓶裝「朝等豆漿紅茶」。這杯靈感來自臺語「早頓」（早餐）的飲料，以斯里蘭卡紅茶為主體、融合肯亞紅茶的果香，再加入香濃無基改黃豆製成的豆漿，不含乳糖卻保留奶茶般的滑順質地，喝起來既復古又療癒。即日起在全台7-ELEVEN開賣，11月25日前更推出單件35元、兩件68元的優惠價格。

當人們開始重視飲食成分與健康意識，「加一點牛奶」這件事也變得講究。來自開元食品的「戀職人牛奶球」主打「真牛奶走出冰箱」，讓牛奶不再受限於冷藏環境。它使用100%國產生乳製成，無防腐劑、成分無調整，透過UHT高溫瞬間滅菌與無菌充填，可常溫保存，單顆小杯裝方便控制份量。不論在會議室咖啡、登山泡茶，或是露營煮奶茶，打開即用，享受真牛奶香。

除了飲品，甜點控們也迎來全新療癒補給。日本國民零食品牌LOTTE樂天推出「樂天小熊餅 北海道牛奶風味」，特別以北海道乳源打造濃醇內餡，搭配酥脆餅乾外殼，香甜不膩。新品更推出三款限定包裝：「Say Hi小熊」、「讚讚小熊」與「愛心小熊」，療癒感爆棚，引起收藏熱潮。即日起至11月25日，7-ELEVEN同步祭出「任選2件55元」優惠。

更有趣的是，這款小熊餅還掀起「#小熊餅一餅三吃」創意風潮：冷凍後酥脆升級像雪糕脆片、冷藏後像冰淇淋夾心、加熱後內餡宛如熔岩奶油般爆開，甚至有人把它丟進熱可可，十分療癒。

